Projekte fördern Austausch

BAD MERGENTHEIM.Die „Interkulturellen Wochen“ finden ab Mittwoch, 21. November, erstmals in Bad Mergentheim statt. Die Stadt, der Arbeitskreis Asyl, die Liebenzeller Gemeinschaft und das Kolping Bildungswerk/Integrationsnetzwerk Hohenlohe-Main-Tauber starten eine Reihe von Projekten, die die Integration von Zuwanderern verbessern und die Begegnung und den Austausch von Menschen verschiedener Nationalitäten fördern sollen.

Los geht es am Mittwoch, 21. November, mit einer interkulturellen Stadtführung, die 15 Uhr auf dem Marktplatz beginnt. Der Rundgang mit Klaus-Dieter Brunotte ist auf Migranten zugeschnitten. Sie erfahren mehr über die Geschichte und Traditionen vor Ort, wie auch über das Stadtleben. Am Montag, 26. November, wird beim Arbeitskreis Asyl in der Zaisenmühlstraße 3 um 12.30 Uhr ein neuer Begegnungstreff eröffnet. Der Treff soll montags bis freitags jeweils von 14 bis 17 Uhr öffnen. In einer Café-ähnlichen Atmosphäre können Zugewanderte und Einheimische einander kennen lernen. „Ziel ist es aber auch, die Integration der Zuwanderer mit ganz lebenspraktischen Seminaren zu unterstützen“, erklärt Michael Schnitzler, der Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Stadt. Dazu sind verschiedene Programme in Vorbereitung, beispielsweise zu Fragen rund um das Mieten.

Am Mittwoch, 5. Dezember, ist von 14 bis 18 Uhr bei der Liebenzeller Gemeinschaft eine interkulturelle Weihnachtsfeier. Mit dem Singen von Weihnachtsliedern, einem Glaubens-Impuls und Beisammensein. Vierte Säule ist der Start des „Frauentreffs“, der ab dem 7. Dezember von 14 bis 17 Uhr Arbeitskreis Asyl angeboten wird. Mareike Löffler und Sevda Sakiner gestalten ein Programm, das sich an Migrantinnen aus allen Ländern richtet. Hier sind Frauen unter sich.

