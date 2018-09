Projekte in Millionenhöhe auf den Weg gebracht

Bad Mergentheim/Edelfingen.Die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Edelfingen brachte der Gemeinderat einstimmig auf den Weg – ebenso den Neubau eines viergruppigen Kindergartens in Edelfingen. Größere Diskussionen gab es keine.

Mit Kosten von rund 2,6 Millionen Euro rechnet das Bauamt in Sachen Grundschule. Der Kindergarten-Neubau wird wohl fast 3,8 Millionen Euro verschlingen und neben der Grundschule (nördlich der Turn- und Festhalle) realisiert werden. Die Bauarbeiten sollen im nächsten September starten.

Einstimmig befürwortete das Gremium auch einen Antrag beim Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für den künftigen „Jugend- und Bildungscampus“ in Edelfingen. Zusätzlich zur Grundschule und zum neuen Kindergarten rückt im Falle eines Zuschlags dann auch der Jugendclub in den Fokus. Um einen identitätsstiftenden Bildungsort zu schaffen, würde dieser verlagert und ebenfalls neu gebaut, heißt es in der Ratsvorlage.

2021 soll der neue Kindergarten seinen Betrieb aufnehmen und die Maßnahmen an der Grundschule und in Sachen Jugendclub bis 2022 abgeschlossen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.09.2018