Projektwoche gipfelt in Schulfest

Bad Mergentheim.Eine einwöchige Projektwoche der Eduard-Mörike-Schule gipfelte nun in ein Schulfest, bei dem die Ergebnisse der vorangegangenen Woche Eltern und Mitschülern präsentiert wurden. In elf unterschiedlichen Projekten durften zuvor die Schüler nach eigenem Interesse ihre Kenntnisse vertiefen.

Die Bandbreite ging von Steinzeit, Geocaching, Film, Papierherstellung, Schulhausgestaltung, Gesunde Ernährung, „Do-it-yourself“ bis hin zu einem Projekt mit Babysimululationspuppen, den Bau von Orgelpfeifen in Kooperation mit der Weikersheimer Firma Laukhuff, die Graffiti-Gestaltung der Unterführung am Carolinum mit Unterstützung der Stadt und dem großen Zirkusprojekt. In einer fulminanten Zirkusshow zeigten die jungen Artisten dort auf sehr beeindruckende Weise, was sie alles in nur einer Woche gelernt hatten. Höhepunkt war die Nummer am Trapeztuch, die einmalig im baden-württembergischen Schulwesen sein dürfte. ems