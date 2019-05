Promenadenkonzert im Kurpark

Bad Mergentheim.Ein Promenadenkonzert der Musikkapelle Gerlachsheim findet am Sonntag, 26. Mai, um 10.30 Uhr im Musikpavillon im Bad Mergentheimer Kurpark statt. Bei schlechtem Wetter zieht die Kapelle in die Wandelhalle um. Die Zuhörer können an diesem Vormittag das breite Repertoire der Gerlachsheimer Musiker erleben: Es reicht von traditioneller bis hin zu moderner Blasmusik. Die Kapelle wird von Bernhard Stolz geleitet. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Bild: Foto Besserer Lauda.

