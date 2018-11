Bad Mergentheim.Die Musikkapelle Vilchband spielt am Sonntag, 18. November um 10.30 Uhr ein Promenadenkonzert im Kursaal in Bad Mergentheim. Es ist das erste Konzert der Musikkapelle unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Bernhard Reußner. Auch in diesem Jahr wird den Zuhörern eine bunte Mischung aus traditioneller und moderner Blasmusik geboten. Der Eintritt ist frei. pm

