Promenadenkonzert in der Wandelhalle

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Trachtenkapelle Stuppach veranstaltet am Sonntag, 6. Mai, um 15.30 Uhr ihr Promenadenkonzert in die Wandelhalle. Die Zuhörer erwartet ein bunt zusammen gestelltes Programm, das Märsche, Polkas, Walzer und Stücke der modernen Unterhaltungsmusik einschließt. So darf sich das Publikum unter anderem auf den Marsch „Kaiserin Sissi“, die „Alte Schmiede“ und das Musical-Stück „Nessaja“ freuen. Der Eintritt zu dem Konzert sowie bis 14.30 Uhr in den Kurpark ist frei. Bild: Trachtenkapelle