Protest auf dem Marktplatz

Bad Mergentheim.Ein einzelner Protestler stand vor wenigen Tagen am frühen Morgen auf dem Marktplatz der Kurstadt und hielt ein Plakat mit der Aufschrift „7 Jahre OB Glatthaar! Es reicht! Schlechter geht es nicht!“ in Händen. Es war Günter Knopp, der als Rentner seinen Unmut über die Amtsführung des Oberbürgermeisters öffentlich mitteilen wollte.

Knopps „Demonstration“ dauerte nicht lange, denn ein Mitarbeiter des Ordnungsamts beendete seine Aktion. „Er sagte mir, dass dies eine unangemeldete und deshalb auch nicht genehmigte Demonstration sei. Ich dürfe das Schild nicht zeigen. Und dann forderte er mich auf, den Marktplatz zu verlassen“, schildert Knopp das Geschehen aus seiner Sicht. Warum er sich mit seinem Plakat auf den Marktplatz stellte, erklärte er unserer Zeitung wie folgt: „Ich bin sehr unzufrieden mit dem Oberbürgermeister. Im Rathaus werden immer mehr Leute eingestellt, obwohl kein Geld da ist.“

Aus Knopps Sicht geht es nicht voran in der Stadt. „Es gibt neue Baugebiete, aber die Leute können nicht bauen. Eine so lange Wartezeit gibt es anderswo nicht.“ Auch den bislang nicht erfolgten Rückbau der Igersheimer Straße (aufgrund der Südumgehung) und einen fehlenden, deutlichen Schuldenabbau in guten Konjunkturzeiten, moniert Knopp. Ein Oberbürgermeister müsse mehr tun, als nur zu repräsentieren.

Auf Anfrage unserer Zeitung gab OB Udo Glatthaar eine kurze Stellungnahme ab. Der Anfang 2019 anstehende Wahlkampf für den Oberbürgermeisterposten in der neuen Amtszeit ab 2019 biete „sicher viele Gelegenheiten, alle Themen mit den Bürgern und den Medien zu diskutieren“. Zu Anschuldigungen eines Einzelnen, die „nichts weiter als der Versuch der Rufschädigung“ seien, werde er sicher nicht eingehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018