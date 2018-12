Protest gegen Tier-Auftritte

Bad Mergentheim.Der Zirkus ist da – und auch Demonstranten, die gegen den Auftritt von Tieren in der Manege protestieren. Am Samstag trafen sich um 14.30 Uhr am Festplatz rund 45 vorwiegend junge Leute, die ihren Unmut mit Plakaten deutlich machten.

„Wir sind nicht in speziellen Initiativen organisiert und allesamt aus Bad Mergentheim und Umgebung“, sagte Carolin Kästner im Gespräch mit den FN. Zuvor hatte sie ihre Mitstreiter auf das Prozedere hingewiesen – „freundlich die Leute ansprechen und unsere Argumente nennen“, wies Kästner ihre Mitstreiter an. „Wir haben nichts gegen Zirkus, aber wir haben etwas gegen Tiere in der Manege“, machten die Teilnehmer auf ihr Anliegen aufmerksam. „Zirkus ja, aber ohne Tiere“, „Zirkustiere – Sklaven der Manege“ oder auch „Kein Applaus für Tierquälerei“ war auf den vorwiegend selbst gemachten Plakaten zu lesen. Allerdings gab es auch zwei Plakate der Tierrechtsorganisation Peta („Tiere raus aus dem Zirkus“).

Rudi Bauer vom Weihnachtszirkus verwies auf die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, machte aber deutlich, „dass wir keine Wildtiere haben. Unsere Raubtiere sind in menschlicher Obhut geboren und aufgewachsen.“ Zudem sei der Zirkus und damit auch die Haltung der Tiere vom Kreis-Veterinäramt überprüft worden. „Es gab keine Beanstandungen.“ Er selbst könne „das, was die Demonstranten bemängeln, nicht nachvollziehen“, sagte Bauer. Die Demo endete gegen 16.30 Uhr, Probleme gab es keine. Die Polizei brauchten nicht einzugreifen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018