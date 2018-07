Prüfungsausschuss zeigt sich vom großen Können der Absolventen überzeugt

Anzeige

Die Berufsausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe findet im dualen System statt, das heißt die praktische Ausbildung erfolgt im Betrieb und die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse übernimmt die Berufsschule.

Drei Ausbildungsjahre

Im ersten Ausbildungsjahr findet der Unterricht an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung statt, also noch in der Umgebung des Ausbildungsbetriebes. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr wird die Landesberufsfachschule schließlich in Bad Überkingen besucht.

Trotz bester Zukunftsaussichten und zahlreicher, vielfältiger Einsatzmöglichkeiten bleiben in der Gastronomie immer mehr Ausbildungsstellen zum Koch unbesetzt. Die Arbeitszeiten gelten als wenig familienfreundlich und unattraktiv, ebenso bieten die Verdienstaussichten wenig Anreiz.

Umso erfreulicher ist es, dass alle sechs Jungköche dem Beruf die Treue halten wollen. Der Prüfungsausschuss mit Otto Hoh, Tom Faber, Sven Faber, Markus Gutekunst, Wolfgang Riegler, Markus Sättele und den Fachlehrerinnen Ursula Scheurer und Jutta Fahrmeier-Stoy gratulierte den Auszubildenden zur bestandenen Gesellenprüfung.

Die Gesellenprüfung haben mit Erfolg bestanden: Jonathan Hein, Hotel Gasthof Krone Niederstetten; Jennifer Henning, Schurk Markelsheim OHG; Jan Alexander Männicke, Gotttfried von Berlichingen Jagsthausen; Alexandros Petrou, Distelhäuser Brauerei Tauberbischofsheim; Vivian Germaine Schmidt, Best Western Parkhotel Bad Mergentheim; Lukas Uhl, Best Western Parkhotel Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.07.2018