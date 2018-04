Prüfungsbeste ausgezeichnet

Anzeige

Neunkirchen.Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für berufliche Bildung blickte der stellvertretende Vorsitzende Peter Wöhrle auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Er thematisierte die vielfältigen Veränderungen in der Bildungslandschaft und sprach vom „Leben in der Vuka-Welt“. Der erste Buchstabe V stehe dabei für den Begriff Volatilität, was die Berechenbarkeit einer künftigen Entwicklung, umreiße. Das U beschreibe die Unsicherheit, was als Nächstes passiere und das K die Komplexität vieler Merkmale, die zusammenspielten. A stehe für Ambiguität und beziehe sich auf die Mehr- und Doppeldeutigkeit von Sachverhalten.

Bezogen auf die Bildungslandschaft drücke die Vuka-Welt den ständigen Wandel aus, der das Leben schon immer ausmache. Dinge veränderten sich, würfen neue Fragen auf, aber böten auch neue Chancen und Möglichkeiten. Die enge Verzahnung zwischen Gewerblicher Schule Bad Mergentheim und dem Verein für berufliche Bildung zeigt sich jedes Jahr aufs Neue in der Auszeichnung der Abteilungsbesten der Berufsschulabschlussprüfung. Christian Deppisch (Mechatroniker, Wittenstein SE), Annalena Frank (Bäckereifachverkäuferin, Müller Bäck), Annalena Haas (Friseurin, Salon Hairlight), Kathrin Martin (Medizinische Fachangestellte, Dres. Haak, Ruff, Vidal) und Tobias Ritter (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Hieber, Installationen und Handel AG) erzielten hervorragende Prüfungsergebnisse, wofür sie eine Urkunde und ein Präsent überreicht bekamen.

Im Anschluss trug Peter Wöhrle den Bericht des Vorstandes vor. Die Prüfungsvorbereitungskurse seien die Grundlage der Vereinsfinanzierung. So dürfe man für das vergangene Kalenderjahr auf fast 2200 Teilnehmerstunden für abgehaltene Kurse zurückblicken. Eine weitere Finanzierungsstütze seien die Spenden von Privatpersonen sowie regionalen Betrieben und Institutionen. So sei vor Weihnachten von der Volksbank Tauberfranken eine Spende über 3000 Euro eingegangen, die in die Anschaffung von Schüler-Tablets fließe. Es folgte der Kassenbericht durch Thomas Heer, sowie der Bericht des Kassenprüfers Dr. Joachim Schroth, der ihm eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte. Der Vorstand wurde entlastet. steph