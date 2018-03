Publikum singt und swingt fleißig mit

Anzeige

Stolz auf den Wein- und Erholungsort Markelsheim zeigte sich Ortsvorsteherin Claudia Kemmer: Der größte Schatz des größten Bad Mergentheimer Stadtteils seien aber die Menschen, die ihn durch großes ehrenamtliches Engagement mit Leben erfüllen – wie etwa der Liederkranz, mit über 175 Jahren der älteste Verein des Dorfes.

Ein besonderes Kompliment machte sie dessen Vorsitzendem Stefan Rögner, der häufig solch schöne Veranstaltungen organisiere. Sie gratulierte zum zehnten Geburtstag des Liederkranz-„Kindes“ und dankte den musikalischen Gratulanten für ihr Kommen. Die Sänger seien Träger eines großen Kulturgutes.

Den Anfang des Abends gestaltete der Jubiläumschor nach einem kurzen Rückblick Stefan Rögners auf die zehnjährige Geschichte des Ensembles mit dem Aretha Franklin-Gospel „This Little Light Of Mine“, arrangiert von Lorenz Maierhofer, Leonard Cohens „Hallelujah“ und „Adiemus“, einem Musikprojekt des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Am Klavier begleitete Dirigent Peter Ruppert die Vortragenden.

Mit 18 Jahren schon „erwachsen“, gratulierten die Sänger von „Arioso“ aus Oberbalbach mit vier Liedern: „Wie kann es sein“, ein Titel der Kölner A-Cappella-Band „Wise Guys“, Frank Sinatras „My Way“ in der deutschen Version „Das war mein Leben“, Ray Charles’ „Hit The Road Jack“ und „Halleluja Sing A Song“, geschrieben von Shimrit Orr und 1979 von „Milk & Honey“ erstmals interpretiert. Zu Cristin Lebers Klavierbegleitung dirigierte Regina Markert den Chor.

Den Schwung von „Arioso“ nahm der ebenfalls von Peter Ruppert geleitete Chor „Just Together“ mit Mitgliedern aus Althausen und Edelfingen auf: Neben ruhigeren Titeln wie Peter Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“ und Elvis Presleys „Can’t Help Falling In Love“ konnte das Publikum bei „Ding A Dong“, mit dem die niederländische Gruppe „Teach In“ beim Eurovision Song Contest 1975 siegte, „Top Of The World“ von den Carpenters sowie „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen rhythmisch mitgehen.

Zum Pianisten Matthias Döhler gesellte sich bei „Sing Again“ aus Elpersheim ein Cajon, mit dem Andreas Kraft in den modernen geistlichen Liedern dieses etwas anderen Kirchenchors unter Leitung von Karin Kraft besondere Akzente setzte. „African Alleluia“ von Jay Althouse, Jerry Estes’ „Sing jubilate deo“, „Die Gnade Gottes“ von S. Macht und John Rutters „Let Us Go In Peace“ wurden gefühlvoll vorgetragen.

Die Zeit der „Comedian Harmonists“ ließ der geniale Männerchor „acapiano“ aus Bütthard unter Leitung von Gerhard Walter und begleitet von Pianist Michael Pfrang aufleben: „Eine kleine Frühlingsweise“, „Veronika, der Lenz ist da“, „Oh Donna Clara“ wurden zum großen Vergnügen des Auditoriums authentisch interpretiert. Vor der Zugabe „Mein kleiner grüner Kaktus“ erzeugten die Männer mit den feinen Stimmen Gänsehaut, als sie Dimitri Bortnianskis „Tebje Pajom“ („O Herr gib Frieden“) mit einer deutschen und einer russischen Strophe zu Gehör brachten.

Den Abschluss machten wieder die „Sunday Voices“, die mit Hubert von Goiserns „Weit weg“, begleitet von Conny Lehr am Akkordeon, dem Gospel „In Your Arms“ von Calvin Bridges, dem christlichen Popsong „Lord Reign In Me“ von Brenton Brown und dem „Ärzte“-Hit „Westerland“ das Publikum vollends begeistern konnten.

„Es wird keiner bereuen, hier gewesen zu sein“ stellte denn auch ein zufriedener Stefan Rögner am Ende dieses gelungenen Jubiläumskonzerts, das viel Freude und Spaß machte, fest. Er dankte allen, die zum Gelingen des Abends beitrugen und überreichte Blumen und Geschenke an die Protagonisten der Chöre. tom

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018