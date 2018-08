Qualifiziertes Personal gewinnen

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Arbeitswelt befindet sich im stetigen Wandel. Die Gewinnung von qualifiziertem Personal stellt viele Unternehmen gerade im internationalen Kontext vor große Herausforderungen. Die Studiengänge BWL-International Business und Wirtschaftsingenieurwesen führen daher am Montag, 24. September, das Forum Personalgewinnung und Kompetenzentwicklung am Campus Bad Mergentheim der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach durch. Eine Einführung in das Thema gibt Rainer Bürkert, Geschäftsführer bei Würth Industrie Service, mit einem Schwerpunkt auf Internationalisierung in Asien. In vier Workshops diskutieren die Teilnehmer mit Personalverantwortlichen.

Das Forum beginnt um 13.30 Uhr im Roten Saal im Deutschordensschloss. Anmeldung nötig: E-Mail „forum2018@mosbach.dhbw.de“.