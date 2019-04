„Qualitativ einer unserer besten Slams“

Bad Mergentheim.Gut 50 Besucher waren im Kino „Movies“ vor Ort, um den ersten „Poetry Slam“ des Jugendhauses Marabu am neuen Veranstaltungsort zu verfolgen.

Mit der Resonanz des Publikums sind sowohl Carsten Pauly als auch sein Kollege Volker Schröder vom Jugendhaus zufrieden. Dennoch hätte man sich den ein oder anderen Besucher mehr gewünscht. „Qualitativ einer der besten Slams, die wir bisher hatten und auch der mit den meisten Künstlern“, resümierte Pauly. Volker Schröder ergänzt, dass man die Besucherzahl beim nächsten Mal auf jeden Fall steigern wolle. Der nächste Slam wird am Donnerstag, 14. November über die Bühne gehen. Auf diesen Termin haben sich sowohl das Jugendhaus als auch Sven Döding vom „Movies“ und Slam-Moderator Martin Hönl verständigt. Das Publikum war von den zehn auftretenden Slammern und jedenfalls begeistert. Am Ende setzte sich nach einer spannenden Vorrunde die 18-jährige Rahel Behnisch aus Regensburg durch. Ihr Text erreichte im Dreier-Finale den stärksten Applaus und befasste sich humorvoll, aber dennoch auch bestimmt mit dem Thema, was Mädchen eigentlich wollen, sollen und dürfen. Auf dem zweiten Rang fand sich das Duo „Poesie und Pöbelei“ aus Erlangen wieder. Oliver Walter und Steven Mularczyk waren bereits in der Vorrunde stark und scheiterten nur knapp mit ihrem äußerst amüsanten Text zum Thema Evolution und deren eigentlichen Sinn. Mit dem dritten Platz musste sich Maron Fuchs aus Weiden begnügen, die sich in eine Märchenwelt träumte. Während in der Vorrunde noch eine Jury aus fünf Besuchern mit Tafeln von 1 bis 10 die Texte bewertete, war im Finale dann das gesamte Publikum gefragt und konnte mit der Applausstärke den jeweiligen Künstler bewerten.

Im Jugendhaus selbst geht es am Samstag, 11. Mai mit einem Konzert der Band „Minipax“ weiter. Die fünfköpfige Punkrock-Band ist auf Deutschland-Tour und macht auch Station in Bad Mergentheim. Als Vorband treten die „Blaucrowd Surfer“ aus Bieberehren auf.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019