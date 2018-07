Anzeige

Bad Mergentheim.Am Deutschorden-Gymnasium (DOG) ist es schon zu einer Tradition geworden, in der letzten Schulwoche mit der Sponsoren-Aktion „Radeln für Bangladesch“ Spenden für die Organisation „Netz“ zu sammeln. Diese errichtet und unterhält Dorfschulen, in die bevorzugt benachteiligte Kinder, vor allem Mädchen, aufgenommen werden.

Die Aktion wird von der Fachschaft Religion vorbereitet und von vielen Lehrkräften, Eltern und natürlich Schülern der Klassen 5 bis 8 mitgetragen. Aus den Klasse 10 und 11 engagieren sich Schüler als Begleitfahrer für die Jüngeren. Alles geschieht freiwillig. Auch in diesem Jahr radelten die Schüler wieder auf zwei unterschiedlichen Strecken nach Weikersheim. Im Schlosspark gab es dann eine kurze Pause. Wie in den Jahren davor waren alle mit viel Engagement, Flexibilität und guter Laune dabei. Am Ende stand ein großartiges Ergebnis: 1800 Euro wurden erradelt. Als Gruppenerlebnis hat es den Beteiligten viel Freude gemacht, und gleichzeitig das Bewusstsein dafür geschärft, wie viel Gutes getan werden kann, wenn global gedacht und gleichzeitig lokal gehandelt wird. BV