Radfahrer gestürzt und verletzt

Bad Mergentheim.Um einen Zusammenstoß mit einem roten Audi A4 zu vermeiden, musste ein 56-jähriger Fahrradfahrer am Montagmittag in Bad Mergentheim scharf abbremsen. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich in der Würzburger Straße. Der Fahrradfahrer war in Richtung Mittlerer Graben unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der unbekannte Audi-Fahrer ihm im Kreuzungsbereich der Wachbacher Straße die Vorfahrt. Daraufhin kam es zum Unfall, wobei der Unfallverursacher einfach davonfuhr, ohne sich um den leicht Verletzten zu kümmern. Nun sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim nach dem Unbekannten und der zirka zehn Jahre alten Audi-Limousine.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.12.2018