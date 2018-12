Randalierende Jugendliche

Bad Mergentheim.Mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren haben am Montagabend gegen 18.30 Uhr nach Angaben einer Anruferin im Bahnhofsgebäude in Bad Mergentheim randaliert, geraucht und lautstark herumgeschrien, so dass sich bereits wartende Fahrgäste beschwert hätten. Fünf von ihnen konnten durch eine hinzugerufene Polizeistreife im Ausgangsbereich zu den Gleisen angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde weiterhin lautstark geschrien und sich herumgeschubst. Einem durch die Beamten erteilten Platzverweis kamen die Jugendlichen unter Protest jedoch nach und verließen das Bahnhofsgebäude.

