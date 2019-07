Rasante Show voller Musical-Highlights

Eine rasante Show präsentiert die „Set Musical Company“ am Donnerstag, 1. August, im Kursaal mit ihrer „Musical Night“.

Bad Mergentheim. Geboten werden laut Presseankündigung des Veranstalters „Stimmen, die unter die Haut gehen und farbenprächtigen Kostüme“, präsentiert von einem internationalen Ensemble.

Die Musical Show ist seit Jahren auf Tournee und hat bereits einige Erfolge gefeiert. Jetzt ist man mit einem neuen Programm unterwegs. Die Zuhörer werden mitgenommen auf eine Reise voll neuer Hits und geschätzter Evergreens. Die Liste der Musicals, aus denen die größten Hits erklingen, reicht von „Kiss Me Kate“, „Chicago“ und „Cabaret“ über „Die Schöne und das Biest“, „Mary Poppins“ und „König der Löwen“ bis hin zu „West Side Story“ und „Ich war noch niemals in New York“.

Die Musical Night kommt am Donnerstag, 1. August, um 19.30 Uhr in den Kursaal. Karten sind in der Geschäftsstelle der Fränkischen Nachrichten, Kapuzinerstraße 4, erhältlich. pm

