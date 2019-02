Bad Mergentheim.Nach der Erfolgsshow „Spirit Of Ireland“ mit über 300 000 Besuchern in fünf Jahren haben die Produzenten im letzten Jahr eine neue Show auf den deutschen Konzertmarkt gebracht: „Celtic Rhythms direct from Ireland“ mit inzwischen 70 Shows in ganz Deutschland. Über 40 000 Besucher haben sich 2018 von dieser beeindruckenden „Irish Dance Show“, meisterhafter inszeniert von Startänzer und Choreograph Andrew Vickers, begeistern lassen.

70 Termine bundesweit

2019 geht die Show mit weiteren 70 Terminen in ganz Deutschland weiter. Am Donnerstag, 7. Februar, sind sie ab 19.30 Uhr im Großen Kursaal zu Gast.

Der Name der Show ist Programm: Elektrisierende und dynamische Rhythmen treiben die Tänzer zu immer perfekteren Ausdrucksformen, zu großer Lebendigkeit und Authentizität an.

Kraftvoll

„Celtic Rhythms direct from Ireland“ vermittelt die typisch irische Stimmung. Sie verbindet rasante und temporeiche Stepptänze und eine kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish Folk Music. Die Musik wird live gespielt, was der Show eine ursprüngliche Kraft verleiht.

