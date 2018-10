Raubfischangeln und Saukopfessen

bad Mergentheim.„Petri Heil und guten Appetit“ heißt es für die Mitglieder des Fischervereins Bad Mergentheim am Samstag, 27. Oktober, beim traditionellen Raubfischangeln mit Saukopfessen. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Alten Sportplatz in Igersheim, direkt im Anschluss werden die Angeln ausgeworfen. Bei dieser Veranstaltung steht nicht das Fischen an erster Stelle, sondern die Geselligkeit. Doch wer an diesem Tag einen kapitalen Hecht fängt, kann sich der Aufmerksamkeit seiner Fischerfreunde sicher sein. Aufgetischt wird ab 11 Uhr. Da kein Einweggeschirr ausgegeben wird, müssen Teller, Messer und Gabel mitgebracht werden. fv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018