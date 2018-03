„Rechts-Rock-Bands lassen blankem Hass und Antisemitismus freien Lauf“

Anzeige

Der Auslöser, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen, war für Timo Büchner der 2012 erstmals gezeigte Dokumentarfilm „Blut muss fließen“ von Thomas Kuban und Peter Ohlendorf. Darin zu sehen sind Ausschnitte aus Rechts-Rock-Konzerten – mit eindeutigen Textpassagen und zahlreichen Hiltergrüßen. Und Büchner lässt keinen Zweifel daran, dass die Auseinandersetzung „heute besonders nötig ist, denn die Rechts-Rock-Szene boomt“.

Mitte Juli 2017 fand, wie Büchner darlegt, das bisher größte RechtsRock-Konzert in der Geschichte der Bundesrepublik statt: In der thüringischen Kleinstadt Themar feierten 6000 Neonazis einschlägige Bands wie „Stahlgewitter“, oder „Die Lunikoff Verschwörung“.

Thüringen mag weit weg erscheinen, doch die Botschaft dieser – und ähnlicher – Bands kommt auch im Hohenlohischen an, macht Büchner deutlich. Zwei Männer aus Neuenstein wurden im November vom Landgericht Heilbronn wegen Brandstiftung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In den zwei von ihnen in der Neuensteiner Bahnhofstraße angesteckten Häusern sollten Flüchtlinge untergebracht werden, in ihren Wohnungen fand die Polizei Waffen und Munition, ein Hitler-Bild, eine Gürtelschnalle mit Hakenkreuz und indizierte Musikalben diverser Rechts-Rock-Bands. Beide Männer gehörten zu einem rechten Freundeskreis, die sich um die rechte Initiative „Hohenlohe wacht auf“ gruppiert hatte.

„Rechts-Rock spielt eine wichtige Rolle“ bei der Radikalisierung junger Menschen, ja, er ist eine „Einstiegsdroge in die Neo-Nazi-Szene“ sagt Büchner.

So war es auch bei den beiden Brandstiftern, die mit ihrem Freundeskreis unter anderem zu einem „Rock gegen Überfremdung“-Konzert nach Thüringen fuhren.

Büchner weist mit Nachdruck darauf hin, „dass der Antisemitismus in den Rechts-Rock-Texten eine besondere Rolle einnimmt“. Antisemitische Stereotype werden zwar zumeist verschlüsselt, also mit einem besonderen sprachlichen Code versehen, in den Texten verkündet. Diese Codes sind oftmals leicht, mitunter aber auch schwer zu entschlüsseln, doch die Szene versteht die Texte problemlos.

Der Autor liest mehrfach Textpassagen, und es ist ihm dabei anzumerken, dass ihm diese Worte nicht leicht über die Lippen gehen. Gleichwohl, die Liedtexte „verraten einiges über das einfach gestrickte Weltbild von Neonazis“. Die sprachlichen Codes verweisen auf alle Arten von Antisemitismus – ob mittelalterlicher christlicher Antijudaismus, rassistischer Antisemitismus, Holocaustleugnung oder der Hass auf den Staat Israel. Büchner erläutert dabei Code-Worte wie „Amalek“ und die „Auserwählten“, „Ratte“ und „Pest“ sowie weiter Tiermetaphern wie „Krake“ und „Schlange“ – alle in Verbindung mit der alten und stets aufgewärmten Mär von der „Jüdischen Weltverschwörung“.

Es ist schon erstaunlich, was Büchner in seiner Lesung aufzeigt. Er macht mit den zahlreichen Textpassagen deutlich, wie geschickt diese Bands ihren Hass verkünden, dabei aber geradezu tumb in plumpen Antisemitismus und in dümmliche Weltverschwörungstheorien verfallen. Ihr Publikum finden sie durchaus, denn sie können die Machtverhältnisse in der globalisierten Welt, in Politik, Wirtschaft und Medien auf eine einfache Weise erklären – aber eben nicht stichhaltig und nachprüfbar.

Mit seinem Buch entlarvt Büchner die Rechts-Rock-Bands als Propagandisten einer verbrecherischen Ideologie, die Hass und Gewalt zelebriert. „Blut muss fließen, knüppelhageldick, und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik“ ist da nur ein Beispiel. Büchner zeigt viele auf, und er ermöglicht den Lesern damit auch das tiefere Verständnis für das Problem RechtsRock.

Allerdings: „Es gibt auch Überschneidungen“, macht Büchner in der Fragerunde am Beispiel der Band „Frei.Wild“ deutlich. Es lohne, genau hinzuhören und zu differenzieren. Doch davon abgesehen ist das Problem durchaus aktuell und wird diese Gesellschaft weiterhin beschäftigen, denn die zahlreichen Rechts-Rock-Bands bringen etwa 90 CDs im Jahr heraus, „dazu wird im Internet viel Material illegal heruntergeladen“.

Die Alben und damit die Lieder kursieren – und so wird der Hass stets neu befeuert.

