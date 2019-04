„Rechtspopulismus fußt auf Angst“

Die Entwicklung des Rechstextremismus“ wird vom „Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber“ seit Jahren verfolgt. Timo Büchner sprach dort über völkisch-autoritären Populismus.

bad mergentheim. Fünf Jahre gibt es das „Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber“, das früher „Mergentheim gegen rechts“ hieß. Im evangelischen Gemeindehaus befasste man sich mit dem Thema „Völkisch-autoritärer Populismus in den Parlamenten – damals und heute“. Thomas Tuschhoff sprach für das Netzwerk die einleitenden Worte.

Timo Büchner verwies zunächst auf die historischen Hintergründe, bevor er begann, die „modernen“ Aspekte zu beleuchten, denn „AfD, Identitäre und Pegida-Proteste haben die ‚Grenzen des Sagbaren’ massiv verschoben“. Es gebe eine „Normalisierung extrem rechter Rhetorik und Sprache“, stellte der Referent fest und zitierte dazu den Rechtsextremismus-Experten Alexander Häusler von der FH Düsseldorf, der die AfD als „Partei des völkisch-autoritären Populismus“ bezeichnet. „Rechtspopulistisch“ sei, so Büchner, „eine Agitationsform“, mithin also eine „spezifische Form von politischer Ansprache sowie Mobilisierung politischer Leidenschaften“. Sie fuße auf „Verunsicherung, Angst, Ressentiments und Wut“. So machten rechtspopulistische Parteien und Organisationen „stets eine Minderheit zum Sündenbock für gesellschaftliche und private Probleme und Sorgen wie beispielsweise Arbeitslosigkeit“. Das Wort „autoritär“ stehe zudem für „Einstellungen und propagierte Positionen, die sich in der Herabwürdigung von Minderheiten niederschlagen“. Der National- und Wohlfahrtsstaat müsse, so die rechtsextremistisch-völkische Sichtweise, „mit aller Härte gegen ,die Fremden’ verteidigt werden“, sagte Büchner. „Und das heißt Ablehnung jeglicher Zuwanderung; man will keine Moscheen und Muslime, kein Gender-Mainstreaming, sondern Zucht, Ordnung, deutsche Leitkultur und nationale Identität“.

Die sprachliche Vergangenheit in Sachen „völkisches Denken“ habe etwa die 2016 noch in der AfD aktive Frauke Petry wieder beleben wollen: Das Wort „völkisch“ müsse wieder „positiv besetzt“ werden, denn es sei nur das Attribut zu Volk. „Das ist natürlich Quatsch!“, widersprach Büchner.

Neben Petry bemühten sich in besonderem Maße Aktive der „Erfurter Resolution“ wie André Poggenburg und Björn Höcke um die Rehabilitierung völkischer Sprache. Nachdem die AfD Sachsen-Anhalt im Dezember 2015 über die „Verantwortung für die Volksgemeinschaft“ geschrieben hatte, antwortete André Poggenburg auf den kritischen Hinweis eines Facebook-Nutzers, dass heutzutage „einige völlig unproblematische und sogar äußerst positive Begriffe nicht benutzt werden sollten“. Das Bemühen um eine Rehabilitierung völkischer Sprache als Ergebnis der steten Radikalisierung innerhalb der AfD sei „nicht zu leugnen“, betonte Büchner.

Dem „Flügel“ verbunden

„Björn Höcke und André Poggenburg initiierten die ‚Erfurter Resolution’ und gründeten ‚Der Flügel’, dem sich ja die hiesige AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Christina Baum sehr verbunden fühlt“, fügte Büchner hinzu.

Seit dem Einzug der AfD in den den Bundestag führten Alexander Gauland und Alice Weidel die Fraktion. Petry trat aus der AfD aus und gründete „Die Blauen“; Poggenburg trat ebenso aus und gründete den „Aufbruch Deutscher Patrioten – Mitteldeutschland’. „Die Geschichte der AfD ist geprägt von Auseinandersetzungen über die strategische und ideologische Ausrichtung der Partei“,sagte Büchner. Allerdings, so Büchner mache sich auch die „andere Seite“ bemerkbar, etwa Dr. Christina Baum, die sich mit ihren politischen Kampfgefährten „allen Denk- und Sprechverboten innerhalb der Partei widersetzt“. Baum sei Schirmherrin einer Veranstaltung in Burladingen gewesen, die einigen von Parteiausschlussverfahren betroffenen AfD-lern wie Doris von Sayn-Wittgenstein und Stefan Räpple Rückendeckung gegeben habe.

Auch das Ende Januar von „netzpolitik.org“ veröffentlichte Verfassungsschutz-Gutachten zur AfD gebe detaillierte Einblicke in das völkische Denken der AfD. Festmachen könne man dies an zahlreichen Äußerungen des Führungspersonals.

„Wir befinden uns in einem Kampf gegen Kräfte, die ihr globalistisches Programm der Nationenauflösung, der ethnisch-kulturellen Vereinheitlichung und der Traditionsvernichtung als die Menschlichkeit und Güte selbst verkaufen“, sagte etwa Alexander Gauland.

Björn Höcke sehe die AfD als „die einzig relevante politische Kraft des Bewahrenden, die gegen die kollektiven Kräfte der Auflösung der One-World-Ideologen und ihrer Verbündeten steht“. Auch Dr. Christina Baum halte sich nicht zurück: In ihrer Bewerbungsrede zur Wahl als AfD-Landesvorsitzende (2015) sprach sie vom „schleichenden Genozid der deutschen Bevölkerung“ – gemeint habe sie damit die „angebliche Vernichtung der Deutschen durch Einwanderung“, erläuterte Büchner. Im Mai 2016 äußerte Baum sich zur Wahl von Muhterem Aras zur Landtagspräsidentin: Diese Wahl sei „ein klares Zeichen“ für die „Islamisierung Deutschlands“. Das alles spreche für sich, betonte Büchner, zumal es weitere ranghohe AfD-Politiker gebe, die „beständig in diese Kerbe hauen“.

Gibt es Parallelen zur Weimarer Republik, und wie muss darauf reagiert werden? „Das völkische Verständnis eines rassisch bzw. ethnisch homogenen Volkes sowie die Ablehnung der parlamentarischen Demokratie waren in der Weimarer Republik weit verbreitet“, sagte Büchner. Heute sei die Mehrheit der Bevölkerung fest von der im Grundgesetz verankerten pluralistischen Demokratie überzeugt. Das mache Hoffnung, so der Referent, der allerdings Wachsamkeit forderte.

