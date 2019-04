„Regelrechter Wüstensturm“ zog übers Taubertal

Bad Mergentheim/Weikersheim.Ein Staub- und Sandsturm fegte am Mittwochabend überraschend über das Taubertal hinweg. Er hinterließ geringe Schäden, aber viele schmutzige Fenster. Auch auf dem Bundesgartenschau-Gelände in Heilbronn mussten gestern einige Spuren – umgestürzte Blumenkübel, davongeflogene Sonnenschirme, etc. – des seltenen Wetterphänomens beseitigt werden. Die Redaktion bat Wetterexperte Andreas Neumaier um eine Einschätzung:

„Fünf bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter im gesamten April, trockene Vormonate, und zuletzt viel Sonnenschein sorgten zwar für tolles Osterwetter, aber auch für eine Fortsetzung der seit letztem Jahr bestehenden Dürre. Man hat geradezu das Gefühl, dass jegliche Regenfront kurz vor unserer Haustüre verpufft.

Genau das passierte auch am späten Mittwochabend. Nach sommerlichen 25 Grad in Niederstetten und 27 in Bad Mergentheim bildeten sich im Kraichgau heftige Gewitter, und damit wuchs die Hoffnung, dass auch wir endlich wieder einen ordentlichen Schwung Regen abbekommen könnten. Doch gleich hinter dem Odenwald verpuffte der Niederschlag. Die kalte Luft aus den sterbenden Gewittern traf jedoch auf die Wärme über dem Taubertal, und durch die Druckunterschiede zogen heftige Windböen ab 19 Uhr von West nach Ost über den Main- Tauber- Kreis.

Besonders eindrucksvoll dabei: Über den ausgetrockneten Ackerflächen und Böden der Region konnten Massen an Staub und Sand aufgewirbelt werden, und so glich das Szenario einem regelrechten Wüstensturm, der mit einer gelben Staubwolke über uns hereinbrach. Böen bis nahe 100 Kilometer pro Stunde sorgten dann etwa eine Stunde lang für eine bedrohliche Atmosphäre, und stellenweise gingen die Sichten extrem zurück. An manchen Straßenabschnitten mussten Autofahrer stoppen, weil die Sichtweite nur noch bei 50 Metern lag.“

In Weikersheim wurden bei einer Scheune in der Karl-Ludwig-Straße einige Dachziegel vom Sturm heruntergerissen, die Freiwillige Feuerwehr rückte aus, musste allerdings nicht viel tun, außer für eine Absperrung zu sorgen.

Neumaier: „Was gestern und auch in den Wochen davor fehlte, war der Regen, und der wird trotz wechselhafteren Wetters auch in den kommenden Tagen nur in vergleichsweise spärlichen Schüben vom Himmel kommen. Es wird kühler mit Temperaturen von nur noch 13 bis 17 Grad, aber das nächste Hoch könnte schon zum Maifeiertag mit trockenen Nordostwinden über uns aufploppen. Damit bleibt das Niederschlagsdefizit vorerst erhalten, und wenn die Hochs über Nord- und Osteuropa ähnlich stabil werden wie im letzten Jahr, dann geht’s weiter mit Dürre und wüstenartigen Staubstürmen.

Düstere Prophezeiungen

Zum Glück weiß das aber noch niemand, weil man’s noch nicht wissen kann! Düstere Prophezeiungen, die in dieser Hinsicht schon in den Medien herumgeistern, sollten vorerst dem Geltungsbedürfnis der jeweiligen Verfasser zugerechnet werden, bis sie vielleicht aus purem Zufall recht haben, und sich danach dafür bejubeln lassen.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019