Region erfährt ein Frühlingserwachen

Bad Mergentheim.Es bleibt länger hell und es wird etwas wärmer. Außerdem blühen schon die ersten Pflanzen. Kurzum: Der Frühling meldet sich an.

Später als im letzten Jahr leiden Allergiker jetzt unter dem Pollenflug der Hasel. Auch Winterlinge zeigen schon ihre goldene Pracht und Schneeglöckchen warten auf warme Sonnenstrahlen, um ihre Blüten zu öffnen. Bienen haben ihre Winterruhe unterbrochen und suchen Nahrung. Bei Temperaturen unter zwölf Grad Celsius stellen solche, die Honig produzieren früher ihre Flugtätigkeit ein, als ihre wilden Artgenossen. An frühblühenden Sträuchern und Bäumen verdicken sich die Knospen und aus dem Boden treibt frisches Grün.

Wer gibt den Pflanzen das Signal zum Blühen? Woher wissen sie, dass sie entweder im Frühjahr, Sommer oder Herbst aktiv werden sollen? Eine ganze Anzahl von Faktoren entscheidet über die Stärke der Auslöser. Eine wichtige Veranlagung ist die Reaktion auf die Tageslänge. Es gibt Kurztags- und Langtagspflanzen sowie tagneutrale Gewächse. Auch die Umgebungstemperatur und innere Bedingungen wie pflanzliche Hormone, genetische Veranlagung oder das Erreichen einer Mindestgröße können den Blühvorgang in Gang setzen.

Tulpen, Narzissen und Krokusse haben den Winter genetisch einprogrammiert. Sie brauchen mehrere Wochen Kälte, damit in ihren Zwiebeln die Blütenanlagen vorbereitet werden. Beginnen die wärmeren Frühlingstemperaturen, dann veranlasst dies das Austreiben der Blüten. Kommt es jedoch zu einem Kälterückfall, wird der Vorgang gestoppt. Die Landwirte unterscheiden zwischen Winter- und Sommergetreide. Wird etwa Winterweizen erst im Frühjahr ausgesät und erlebt keinen Frost mehr, dann entwickeln sich keine Ährenanlagen. Futter- und Zuckerrüben sind zweijährig, das heißt sie bilden erst im zweiten Jahr Samen.

Reben und Obstgehölze können Temperaturen addieren. Sie bilden ständig – nach einer bestimmten Temperaturschwelle – eine Wärmesumme. Erst dann, wenn eine je nach Pflanzenart unterschiedlich hohe Zahl von wärmeren Tagen zu spüren war, schlagen zum Beispiel die Bäume aus.

Durch dieses Summieren der Wärme verhindert die Pflanze, dass nach ein paar warmen Tagen im Winter, etwa durch das häufige Weihnachtstauwetter, die Blüten loslegen. Viele Pflanzen reagieren auf das Verhältnis der Nacht- und Tagesstunden. Auch Hobbygärtner wissen, dass ein im Sommer gesäter Spinat als Langtagspflanze rasch in die Blüte, in die sogenannte generative Phase kommt. Nur ein Spinat, der noch kurze Tage erlebte, hat eine ausreichend lange vegetative Phase um genügend der gewünschten Blattmasse zu bilden. Auch Salat ist eine Langtagspflanze. Er „schießt“, wenn die Tage länger als die Nächte werden. Die Dahlie und die Chrysantheme wiederum brauchen kurze Tage, damit die Blüte ausgelöst wird. Gärtner verkürzen deshalb bei Chrysanthemen über eine abendliche Abdeckung den Tag und erreichen so eine frühere Blüte.

Innere Uhr

Anscheinend besitzen Pflanzen eine innere Uhr, die sie zum Vergleich heranziehen. Auch ist wohl im Erbmaterial festgezurrt, welche Helligkeit im Laufe des Tages vorhanden sein muss, damit mit dem Blühen begonnen wird. Biologen haben in den Pflanzen Lichtsensoren entdeckt, welche die Tageslänge registrieren und bei bestimmten Lichtsummen viele Stoffwechselvorgänge beeinflussen, die dann den gesamten Ablauf der Blütenbildung ins Rollen bringen. Die Weihnachtssterne, die im Frühwinter auf den Markt kommen, sind Kurztagspflanzen. Sie blühen erst, wenn sie die programmierte kurze Tageslänge registrieren. Außerdem interessant: Der Klimawandel mit wärmeren Sommern erlaubt mittlerweile den Anbau von Sojapflanzen in der Region. Eine Möglichkeit, die gerne genutzt wird. Und das obwohl die Pflanze ursprünglich aus subtropischen Regionen ohne sommerlichen Langtag stammt. Als Kurztagspflanze kommt sie in unseren Breiten spät zur Blüte. Die Pflanzenzüchter suchen nun Exemplare die sich tagneutraler verhalten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019