Reihe interessanter Kurse in den Ferien

Bad Mergentheim.In den anstehenden Osterferien gibt es bei der Volkshochschule eine Reihe interessanter Kurse für Kinder und Jugendliche.

Ein kurzer Überblick. Die Sprachenvormittage „Rund um die Welt“, ermöglichen Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren, eine Reise in ferne Länder – ganz ohne Bad Mergentheim zu verlassen.

An drei Vormittagen von Montag, 15., bis Mittwoch, 17. April, werden auf spielerische Art und mit vielen lustigen Aktivitäten, die Sprachen Chinesisch, Englisch und Französisch erlebt. Mit der Prüfungsvorbereitung „Englisch für den Realschulabschluss“ kann man sich bei drei Terminen ab Montag, 15. April, auf die schriftliche Prüfung vorbereiten. Der Kurs „Tastschreiben kompakt“ richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren, wie auch an Erwachsene.

Ab Freitag, 26. April, werden bei sechs Terminen die Grundlagen des flotten „Zehnfinger-Schreibens“, erlernt. Kinder ab zehn Jahren können bei einem einmalig stattfindenden Seminar am Samstag, 13. April, das angesagte Rhythmusinstrument „Cajón“, entdecken.

Direkt im Anschluss findet der Aufbaukurs „Cajón – spannende Trommelsongs“, statt, ebenfalls als Einzeltermin. Für Kinder von 18 bis 24 Monaten und ihre Eltern, wird ab Samstag, 13. April, das Programm „Kleinkinderschwimmen“ angeboten (sieben Termine). Informationen und Anmeldung für alle Kurse bei der Volkshochschule unter Telefon 07931/574300, per E-Mail unter vhs@bad-mergentheim.de. und im Internet unter www.vhsmgh.de. In den Osterferien ist das Büro der Volkshochschule zu den eingeschränkten Ferienzeiten geöffnet, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019