Reisemesse lässt Fernweh aufkommen

Individualreisen gefragt

Neben den eigenen, sehr gefragten Leserreisen standen insbesondere Fluss- und Kreuzfahrten sowie Städte- und Fernreisen im Fokus der Ausstellung. Gerade im Bereich der Individualreisen expandiert laut Wünsch der Reisemarkt stark.

Neben alt bekannten Zielen in Spanien werden auch wieder verstärkt die griechischen Inseln samt Festland nachgefragt. Desgleichen hält der Aufwärtstrend und die Nachfrage nach Ägypten mit seinen Badeorten Sharm el Sheikh und Hurghada an. Hier entscheidet primär das ganzjährig stabil gute Wetter und das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis.

Nach Jahren des Rückgangs und der Stagnation rückt zudem die Türkei wieder ins Bewusstsein der Reisenden. Auch hierfür sind die traumhaften Strände und die schönen Hotelanlagen mit preiswerten Angeboten mitverantwortlich.

Ein kleineres, aber um so attraktiveres Segment stellen die Fernreisen nach Vietnam, Kambodscha und Laos entlang der magischen Seidenstraße, ins Goldene Dreieck sowie in den Garten Eden Mittelamerikas, nach Costa Rica, dar.

Nicht zuletzt Individualisten erfüllen sich auf diesen spannenden Routen ihren Traum von Freiheit und Abenteuer.

Ein besonderer Höhepunkt der Reisemesse stellte der vom Redaktionsleiter der bundesweit erscheinenden Reisezeitung „Kreuzfahrt-Kurier“ Maik Günther grandios ins Szene gesetzte Vortrag „Die bunte Welt der Kreuzfahrten“ dar.

Information aus erster Hand

Dem erfahrenen und begeisterten Reisejournalisten gelang es mit seiner aus eigenen Fotografien und Videos bestehenden bunten Multivisionsshow, die zahlreichen Zuschauer im Roten Saal in seinen Bann zu ziehen.

Seine Bilderreise führte von der Küste Norwegens, der Ostsee, bis nach Grönland. Im Süden waren das Mittelmeer und über dem großen Teich das Amazonasgebiet sowie Afrika atemberaubende Ziele. Eine große Rolle spielte in seinem Vortrag auch das Thema Flusskreuzfahrten und hierbei nicht nur die klassischen Donau- und Rhein-Fahrgebiete, sondern auch die vielen von der breiten Massen noch „unentdeckten“ Routen.

Auf Landausflug

Für großes Staunen und Amüsements sorgten zudem seine mit eigenen Anekdoten gespickten Informationen über die unterschiedlichsten Schiffe, Passagiere und auch die nicht alltäglichen Erlebnisse bei Landausflügen und an Bord. Neben den Hochseereisen der klassischen „Volumenreedereien“ (TUI, Cruises, Aida, MSC usw). vermittelte Günther auch spektakuläre Einblicke in nicht so bekannte Luxus-, Expeditions- und Segelreisen. kf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018