Rekord: 300 Alarmierungen im vergangenen Jahr

Kritisch setzte sich der Stadtkommandant mit Entwicklungen in der Öffentlichkeit auseinander, in der zunehmend Helfer bei ihren Einsätzen nicht nur durch Neugierige behindert werden, sondern auch Beschimpfungen und Übergriffen ausgesetzt sind. Eine respektvolle Behandlung hätten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte alle Mal verdient. Eine Verbesserung der Situation erhofft sich der Leiter der Feuerwehr durch die neu ergangenen gesetzlichen Regelungen.

Im Rückblick bezeichnete Geyer das vergangene Jahr als einsatz- und übungsreich. Erfreulicherweise sei der Personalbestand der aktiven Wehr von 469 auf 492 Wehrleute – darunter 54 Frauen – gestiegen. Auch die Jugendfeuerwehr hat sich von 157 auf 172, davon 62 Mädchen, positiv entwickelt. Damit ist die Mergentheimer Jugendwehr die personalstärkste im Main-Tauber-Kreis.

Die Altersabteilung ist durch die vier Sterbefälle auf 123 Mitglieder gesunken.

2017 wurde nach 300 Alarmierungen, davon 66 Prozent in der Zeit von 6 bis 18 Uhr, ausgerückt. Das ist die höchste bisherige Einsatzzahl. Am meisten wurde die Wehr mit 35 Einsätzen im Monat August alarmiert. Ein Problem für den Kommandanten, da im Urlaubsmonat August weniger Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Überhaupt werde es zunehmend schwieriger, dass die berufstätigen Feuerwehrleute von ihren Arbeitgebern frei gestellt werden. Deshalb habe man auch schon versucht innerhalb der Stadtverwaltung junge Beschäftigte für den Feuerwehrdienst zu gewinnen.

Zu Bränden wurde 45-mal ausgerückt, zur Technischen Hilfeleistung gab es 116 Einsätze und 139 sonstige Einsätze, das waren Alarme durch Brandmeldeanlagen, versehentliche Alarme und Rauchwarnmelder. 51 Menschen hat die Wehr aus verschiedensten Situationen gerettet und leider mussten auch fünf Tote geborgen werden. Insgesamt wurden 5931 Stunden für diese Einsätze aufgewendet, bei denen die Wehrleute nicht nur physisch – es kam an einem Tag sogar zu neun Einsätzen – sondern auch psychisch gefordert wurden.

In ca. 15 000 Übungsstunden haben sich die Feuerwehrmitglieder auf den Ernstfall vorbereitet und für spezielle Ausbildungsmaßnahmen wurden 4228 Stunden aufgewendet. Daneben wurden Ausbildungslehrgänge bei der Landesfeuerwehrschule mit 780 Stunden besucht und die Fachgruppen Umweltschutz, Führung und Absturzsicherung leisteten 705 Stunden.

In der Kleiderkammer, für die immer noch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter gesucht wird, wurden 290 Kameraden in 315 Stunden mit entsprechender Kleidung versorgt. Im Bereich Atemschutz ist die Mergentheimer Wehr auch überörtlich tätig und hat dafür 1035 Stunden aufgebracht. Wenn man die Stunden für sonstige Dienste, das sind Brandschutzunterweisungen und Brandsicherheitswachen, in Höhe von 1205 Stunden hinzu zählt, ergibt sich eine Gesamtzahl von 40 694 Einsatzstunden. Diese hohe Zahl ehrenamtlicher Tätigkeit dürfte einmalig in der Stadt sein, betonte Andreas Geyer zum Schluss seines Berichts.

Den Jahresbericht der Jugendfeuerwehr erstattete Jugendwart Jürgen Riegler. Danach gibt es derzeit elf Jugendabteilungen mit 172 Mitgliedern – 110 Jungen und 62 Mädchen. Zwölf Kinder in der Kindergruppe Löschzwerge üben schon im frühen Alter. Neun Jugendliche konnten in die Einsatzabteilungen übernommen werden. Der Leiter des Spielmannszuges Michael Kronhofmann berichtete über zehn Auftritte seiner aktuell 21 Musiker und der Teilnahme an Veranstaltungen auf Bezirks- und Landesebene.

Den Kassenbericht erstatte Ewald Lutz in Vertretung der verhinderten Kassiererin Petra Weiß. Hiernach waren im vergangenen Jahr die Ausgaben um ca. 1000 Euro höher als die Einnahmen und deshalb das zum Jahresende bestehende Guthaben entsprechend niedriger. Lutz bestätigte als Kassenprüfer auch die korrekte Kassenführung und empfahl die Entlastung. Diese beantragte OB Glatthaar und sie wurde von der Versammlung einstimmig gewährt.

In seinem Grußwort bezeichnete das Stadtoberhaupt den Jahresbericht als eine beeindruckende Bilanz ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Mergentheimer Wehr sei zuverlässig, schnell und kompetent und verdiene viel Dankbarkeit und Lob. Die Verwaltung sei bemüht die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Die Einstellung einer 50-prozentigen Verwaltungskraft sei deshalb ein Gewinn für Feuerwehr.

Glatthaar hob die emotionale Belastung der Einsatzkräfte bei Verkehrsunfällen, insbesondere bei der Bergung von Toten, hervor. Es mache in sprachlos, was ihnen durch „Gaffer und andere Idioten“ widerfahre.

Er versicherte, dass die im Feuerwehrbedarfsplan festgelegten Kriterien weiterverfolgt werden. Er sei sich klar, dass angesichts der hohen Zahl von Einsatzstunden, der Stadt hohe Kosten entstehen würden, wenn diese nicht ehrenamtlich geleistet würden. Außerdem regte er an, für die Feuerwehr einen Förderverein zu gründen.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Sebastian Quenzer hob in seinem Grußwort die Schlüsselstellung der Jugendfeuerwehr zur Nachwuchsgewinnung hervor. Kreisbrandmeister Alfred Wirsching lobte die kreisweite Arbeit im Bereich Atemschutz und dankte für die überörtliche Hilfe der Bad Mergentheimer Wehr.

Bei den Ehrungen bekamen Jens Metzger (Apfelbach), Markus Gundel (Rengershausen), Rolf Zeller(Rot), Jens Nied und Andreas Geyer (beide Abteilung Kernstadt) das Feuerwehrehrenzeichen in Silber mit zugehöriger Urkunde überreicht. Das goldene Feuerwehrehrzeichen wurde für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft an Thomas Lehr (Markelsheim), Egon Heck (Rengershausen), Anton Weiß (Rot), Karl-Heinz Barth (Stadt) und Bernhard Beyer (Wachbach) überreicht.

Anlässlich ihrer Übernahme in die aktive Wehr wurde die Jungfeuerwehrleute Amelie Riegel, Philipp Egner, Lorena Söhner und Jessica Müller aus der Abteilung Althausen; Julian Delle und Martin Bauer (Edelfingen); Jens Gundling (Markelsheim); Daniel Galm, Barbara Fischer, Emily Hatalak, Pauline Kowarik und Laura Bartholme (Kernstadt); Lara Mühleck, Theresia Engert, Yvonne Heck und Tim Metzger (Rengershausen); Timm Löber, Marvin Derr und Linus Weiß (Stuppach) und Xaver Scheidel (Wachbach) mit der Traditionsnadel der Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. WM

