Rekordsumme von 2064 Euro erlaufen

Anzeige

Anschließend stand die Spendenübergabe des diesjährigen Spendenlaufes auf dem Programm. Im Juni fand der Lauf statt, zu dem sich die Schüler eigene Sponsoren suchten, die für jede gelaufene Runde einen Betrag spendeten. In diesem Jahr kam die stolze Rekordsumme von 2064 Euro zusammen. Die Hälfte des Geldes erhält der Förderverein der Grundschule Edelfingen und kommt so den Schülern direkt zugute. Die andere Hälfte wird weitergereicht. Auf Wunsch der Kinder wurde das erlaufene Geld in diesem Jahr an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim übergeben, da manche bereits die Klinik selbst kennengelernt hatten. Der Chefarzt der Kinderklinik Professor Dr. Reiner Buchhorn konnte so von Rektorin Schorn und dem Vorsitzenden des Fördervereins Jörg Reutter einen Scheck in Höhe von 1032 Euro entgegennehmen. Er freute sich sehr, dass die Kinder selbst seine Klinik für die Spende ausgewählt hatten und bedankte sich auch im Namen seiner kleinen Patienten.

Von der Zuwendung werden unter anderem die Klinikclowns finanziell unterstützt, Trostgeschenke für tapfere Patienten und Spiele für die kranken Kinder angeschafft.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018