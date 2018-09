Reparatur-Café wieder geöffnet

Bad Mergentheim.Reparieren statt wegwerfen ist die Devise des Reparatur-Cafés im evangelischen Gemeindezentrum in der Härterichstraße 18 in Bad Mergentheim. Die vom Umweltteam der Kirchengemeinde initiierte Veranstaltung findet monatlich statt (Ausnahme Dezember). Die ehrenamtlichen Reparatur-Experten geben kostenlos Hilfestellungen nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“: beim Reparieren von Elektrogeräten, Modeschmuck, Holzreparaturen, mechanischen Problemen und bei Kleidung. Am kommenden Donnerstag, 20. September, ist das Reparatur-Café im evangelischen Gemeindezentrum wieder von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Kuchen- oder Geldspende wird gerne angenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.09.2018