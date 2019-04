Reparaturcafé im Gemeindezentrum

Bad Mergentheim.Das Reparatur-Café der Evangelischen Kirchengemeinde findet am Donnerstag, 11. April, von 17 bis 19 Uhr im Gemeindezentrum in der Härterichstraße 18 statt. Im Reparatur-Café – eine Initiative gegen die Wegwerf-Mentalität – wird bei Kaffee und Kuchen mit Hilfe von ehrenamtlichen Reparatur-Experten aus den Bereichen Elektro, Holzarbeiten, Computer, Modeschmuck und Nähen dem Fehler auf den Grund gegangen. Wichtig ist, dass es bei dem Konzept nicht um einen „Reparatur-Service“ geht. Mitmachen heißt die Devise, um sich selber Kenntnisse über Reparaturmöglichkeiten anzueignen. Der Service im Reparatur-Café ist kostenlos, Spenden für Verbrauchsmaterial und die Anschaffung von Werkzeug werden gerne angenommen. Weitere Reparateure und Unterstützer aus allen Bereichen – vor allem Elektriker – sind nicht nur willkommen, sondern auch notwendig, um das „Café“ am Leben zu erhalten. Interessierte wenden sich an Manfred Gaupp, Telefon 07931/41746 oder Heidi Weber, Telefon 479365.

