„Reservisten sind wertvolle Vereinigung in unserer Mitte“

Stuppach.Der festlich geschmückter Pfarrsaal St. Gabriel war die würdige Kulisse für den Festakt zum 40-Jahr-Vereinsjubiläum der Reservistenkameradschaft Stuppach.

Vorsitzender Gerhard Kempf erinnerte an die Gründungsgeschichte des Vereins. Zusammengefunden hatte man sich im Herbst 1978. Ein Jahr später gab es auf Anregung des neuen Vereins am Volkstrauertag eine Gedenkstunde mit Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof unter Mitwirkung der Kirchengemeinde und der Trachtenkapelle. Eine Tradition, die bis heute fortgeführt werde. Im Jahr 1980 übernahmen die Stuppacher Reservisten die Pflege des Stuppacher Soldatenfriedhofes. Im gleichen Jahr ging die jährliche Haus- und Straßensammlung vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge auf die Reservisten über. Bisher habe man fast 18 000 Euro Spenden gesammelt.

Kempf erinnerte auch an die Übergabe der Vereinsfahne des ehemaligen Krieger- und Militärvereins Stuppach aus dem Jahre 1902, die Errichtung eines Vereinsheims im Rathaus, den jährlichen Dreikönigmarsch und das Gedenken zum 40. Jahrestag der schweren Kämpfe um Stuppach mit einer Abordnung des Steinbar-Gymnasiums Duisburg.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar bezeichnete die Reservistenkameradschaft als eine „wertvolle Vereinigung in unserer Mitte“ ein, die gesellschaftliche Brücken zur Bundwehr schlage, sich aber auch in die großen Themen der Erinnerungskultur einbringe. In Stuppach sei die Reservistenkameradschaft fest in das Dorfleben eingebunden, denn auch bei Gedenkfeiern auf dem Soldatenfriedhof, bei Renovierungsarbeiten oder der Sanierung Bildstöcken packten sie mit an – sowohl im kirchlichen als auch im kommunalen Bereich.

Besondere Anerkennung finde, so der OB, die Aufarbeitung und Kontaktpflege im Nachgang zur großen Tragödie vom 6. April 1945, als in den letzten Kriegstagen neun Gymnasiasten aus Duisburg in Stuppach zu Tode kamen.

Dem Vorsitzenden Gerhard Kempf, der die Reservisten von Beginn an, also seit nunmehr 40 Jahren, führe, sprach Glatthaar große Anerkennung aus. Eine solch lange und erfolgreiche Amtsperiode sei über alle Maßen bewundernswert.

Ortsvorsteherin Birgit Teufel machte deutlich, dass die Stuppacher Reservisten nicht mehr aus dem Gefüge der Gemeinschaft wegzudenken seien. Mit zahlreichen Veranstaltungen bereicherten sie das dörfliche Leben.

Als Hauptaufgabe habe sich der Verein die Pflege des Soldatenfriedhofs auf die Fahne geschrieben. Dies erfolge vorbildlich und mit idealistischem Einsatz.

Als Vertreter der Kirchengemeinde überbrachte Reinhold Gerner die Grüße von Pfarrer Basilius Meiser und dem Kirchgemeinderat und brachte seine Anerkennung für das vielfältige Engagement der Reservisten zum Ausdruck. In einem sehr persönlich gehaltenen Grußwort erinnerte der ehemalige Schulleiter des Steinbart-Gymnasiums, Hans Dieter Damm, an die schicksalhaften Tage zum Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Schüler die Duisburger Schule wegen der Bombenangriffe verlassen mussten und bei Bad Mergentheimer Familien unterkamen. Diese Unterbringungen seien keine Selbstverständlichkeit gewesen.

Mit Stuppach sei man bis heute durch das schlimme Ende des Krieges verbunden. Dass die Gräber der Schüler seit bereits 40 Jahren von der Reservistenkameradschaft vorbildlich gepflegt und geschmückt würden, sei auch ein Zeichen der Nächstenliebe und Wertschätzung. Mit dem Hinweis, dass die Jubilare des heutiges Festes für ihn und seine Duisburger Freunde Mittler seien, die eine Art Brückenbogen zwischen Duisburg und Stuppach spannten, schloss Damm seine Ausführungen. Kreisorganisationsleiter a. D. Theo Scheuermann sagte, dass die Stuppacher Reservisten bei ihrer Gründung die 19. Kameradschaft in der Kreisgruppe Franken gewesen seien.

Durch ihr vielfältiges Wirken rund um den Soldatenfriedhof hätte die Gruppe große Beachtung und Wertschätzung erfahren.

Neben den bereits erwähnten Veranstaltungen würden die Reservisten zum Gelingen zahlreicher weiterer öffentlicher Veranstaltungen beitragen. Ein seit 2014 von der Reservistenkameradschaft Stuppach unter der fachlichen Leitung von Norbert Burkert angebotenes Fitnesstraining, an dem auch Nichtmitglieder teilnehmen könnten, sei bestens geeignet, die körperliche Ertüchtigung zu fördern. Nicht vergessen dürfe man die Ehe- und Lebenspartner der Mitglieder, die sich oftmals persönlich stark engagierten und zum Gelingen der Veranstaltungen beitrügen.

Wie der Kreisvorsitzende der Region Franken, Anton Keller in einem historischen Rückblick erläuterte, sei im Januar 1960 in Berlin der Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr gegründet worden. Der Reservistenverband sei ein Verein der dienstgradunabhängig und überparteilich allen Reservisten der Bundeswehr offen stehe. Man könne aber auch ohne den Status „Reservist“ Mitglied im Verband werden. Diese seien unabhängige, gemeinnützige und eingetragene Vereine, die seit 1960 vom Bundestag als Träger der beorderungsunabhängigen, freiwilligen Reservistenarbeit außerhalb der Bundeswehr beauftragt und anerkannt werden. Diese Vereine, so Keller, hätten einen parlamentarischen Auftrag zu erfüllen

Mit einem abwechslungsreichen Programm sowie einem sonntäglichen Gottesdienst mit Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof, umrahmt von der Trachtenkapelle Stuppach, fand das Vereinsjubiläum seinen Abschluss. foh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018