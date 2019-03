Resteverwertung mal ganz anders

Bad Mergentheim.Das Landwirtschaftsamt veranstaltet im März Kochworkshops für die ganz Kleinen, aber auch für Erwachsene in der Kochwerkstatt, Wachbacher Straße 52 in Bad Mergentheim. Es sind noch Plätze frei. Der Workshop „Mamafix für Reste“, findet am Dienstag, 12. März, von 17 bis 20 Uhr, statt. Resteverwertung mal anders. Es fällt ein Kostenbeitrag an. Am Donnerstag, 14. März, von 9 bis 12 Uhr, findet im Landwirtschaftsamt der Kurs „Essen wie die Großen“, statt. Der Kurs befasst sich mit der Zeit, wenn aus dem Baby ein Kleinkind geworden ist und es sich zunehmend für das Familienessen interessiert. Eine Anmeldung unter Telefon 07931/48276307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de.

