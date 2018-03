Richtig bewerben

Anzeige

Bad Mergentheim.Auch im Februar veranstaltet die Kontaktstelle „Frau und Beruf“ Heilbronn-Franken in Kooperation mit der VHS Bad Mergentheim, einen offenen Frauentreff in Bad Mergentheim zu beruflichen Fragen. Álle zwei Monate findet am Donnerstagvormittag das „Café Startklar“ in den Räumen der Volkshochschule Bad Mergentheim statt. Der nächste Termin findet am Donnerstag, 22. Februar, von 9.30 bis 11.30 Uhr, statt. Die Treffen beinhalten kurze Inputs der Beraterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken, Silke Diehm, zu verschiedenen beruflichen Themen, die zum zwanglosen Gedankenaustausch anregen sollen. Das Thema im Februar ist „Bewerbungsunterlagen erstellen“. Kleinkinder können mitgebracht werden. Die Teilnahme am Café Startklar ist kostenlos. Der offene Frauentreff findet in den Räumen der Volkshochschule Bad Mergentheim, Marktplatz 1, statt. Eine Anmeldung ist erwünscht. Weitere Informationen zum offenen Frauentreff „Café Startklar“ erhalten interessierte Frauen bei Silke Diehm unter Telefon 09341 / 8474848 oder E-Mail s.diehm@heilbronn-franken.com. Weitere Termine des „Café Startklar“ im ersten Halbjahr sind: 19. April, Recherche und Networking; 7. Juni, Wiedereinstieg Step bei Step, jeweils donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr.