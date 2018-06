Richtig reagieren bei Betriebsunfällen

Anzeige

Bad Mergentheim.Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, selbst unter Einhaltung der betrieblichen Sicherheitsvorschriften, kommt es immer wieder vor, dass sich Betriebsunfälle ereignen.

Deshalb empfiehlt das Rote Kreuz einen Erste-Hilfe-Grundkurs zu besuchen. Auch wer eine solche Ausbildung bereits absolviert hat sollte daran denken, dass nach den Vorgaben des Unfallversicherungsträgers (Berufsgenossenschaft) innerhalb von zwei Jahren ein Wiederholungslehrgang zu absolvieren ist.

Ein Lehrgang entsprechender findet am Donnerstag, 20. September, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 30, statt. Eine weitere Schulung ist am Samstag, 20. Oktober, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Oberstetter Straße 3 in Niederstetten.