Richtsteiger war der Beste

Bei den Nettoergebnissen in den einzelnen Spielklassen waren teilweise sehr gute Turnier-Resultate zu verzeichnen. Unterspielungen und ein besseres Handicap gelangen dabei insgesamt acht Teilnehmern des Cups.

In der Gruppe C erreichte der Erstplatzierte Roland Hammerich 43 Punkte, also sieben Punkte besser als das eigene Handicap. Zweiter wurde in dieser Gruppe Wolfgang Schmalzbauer mit ebenfalls 43 Punkten vor dem Drittplatzierten Eberhard Streitberger mit 40 Punkten.

In den Gruppe B gab es einen engen Kampf um den Tagessieg den sich schließlich Antun Nikolic mit 40 Nettopunkten vor dem Zweitplatzierten Sven Emmert mit 39 Nettopunkten sicherte.

Den dritten Rang erreichte mit 37 Nettopunkten Rosemarie Sprügel, die damit ebenfalls ihr Handicap verbesserte.

Die Runde der Top-Spieler

In der Gruppe A, in der die besten Spieler um den Sieg des Tages kämpften, setzte sich am Ende mit 34 Nettopunkten Bernd Jurgan durch. Auf den zweiten Platz kam Heidrun Walliser-Stoppel mit 33 Nettopunkten. Sie waren damit einen Punkt besser als Hubert Gärtner, der mit 32 Nettopunkten den dritten Platz errang.

Spielleiter Werner Hellinger dankte allen Teilnehmern und dem Sponsor Georg Kuhn und seiner Ehefrau. jh

