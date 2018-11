Riesenschecken im Fokus

Markelsheim.Die Kleintierzucht und Haltung war früher oftmals wirtschaftliche Notwendigkeit. Heute ist sie ein Hobby, das den Menschen die Natur, besonders aber die vielzähligen Varianten einer Tierart näherbringt. Als Bekenntnis zum Gedanken der Freundschaft zwischen Mensch und Natur verstehen die Züchter ihr Wirken. Es gibt viele Möglichkeiten, seine Verbundenheit mit Tieren zu dokumentieren. Gerade die züchterische Tätigkeit ist nach wie vor bestens dazu geeignet, die Beziehung zwischen Mensch und Tier zu festigen. Darüber hinaus trägt die Arbeit mit Tieren dazu bei, des Menschen Umweltbewusstsein zu stärken. Allen Besuchern dieser Ausstellung wollen die Macher einen Überblick über die Vielfalt der Kleintierrassen zeigen und darauf hinweisen, dass durch die züchterische Arbeit all diese Rassen vor dem Aussterben bewahrt wurden.

Der Markelsheimer Verein Z 540 zeigt am 24 und 25. November zusammen mit den Bad Mergentheimer Kleintierzüchtern Z 436 im Vereinsheim in der Markelsheimer Scheuerntorstraße rund 220 Tiere in etwa 35 verschiedenen Rassen. Gerne geben die erfahrenen Züchter den Besuchern Antworten auf Fragen rund um die Kleintierzucht. Auf alle Gäste und Besucher wartet eine abwechslungsreiche Ausstellung.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 24. November, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 10 bis 17 Uhr.

Seit einigen Jahren suchen wir ganz besondere Individuen der Kleintierzucht, die in unseren Reihen gezüchtet werden und machen diese zu unserer „Rasse des Jahres“.

In diesem Jahr möchten die Veranstalter den Besuchern Deutsche Riesenschecken, das Kaninchen das Größe und Schönheit vereint, vorstellen. Die Riesenschecken entstanden um 1900 besonders im Rheinland aus bereits ähnlich gezeichneten Belgischen Landkaninchen, die 1897 als Kreuzungstiere auf Schauen gezeigt wurden. In ihrer weiteren Geschichte wurde diese Rasse in Deutsches Landkaninchen umbenannt.

Es handelte sich dabei um große Kaninchen, die in der Zeichnung der heutigen Riesenschecke entsprachen, allerdings noch ohne die typische Schnauzenzeichnung und Backenpunkte. Im weiteren Verlauf der Zucht wurde Wert auf das Vorhandensein dieser Merkmale gelegt, so entstand in Deutschland die Rasse des Deutschen Riesenschecken. Riesenschecken sind in den Farben schwarz, blau und havannafarbig anerkannt.

