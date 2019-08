Riesiger Gewinn für Schule

Bad Mergentheim.Seit Kurzem verfügt die Gewerbliche Schule über einen 3D-Drucker, der schon jetzt ständig im Einsatz ist und sich als riesiger Gewinn für die Schule gezeigt hat. Es sei möglich, mit dem Gerät bewegliche Modelle am Stück zu drucken, wie Abteilungsleiter Alfred Winklmaier und Fachlehrer Benjamin Trefs begeistert erläuterten. Zukünftig sollen auch Schüler mit dem industrietauglichen Apparat arbeiten und ihre CAD-Modelle in 3D drucken können. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Gewerblichen Schule soll der Drucker im „Showroom“ der neuen Lernfabrik 4.0 stehen.

Diese Anschaffung ist nur dank der Unterstützung regionaler Betriebe möglich. Die Firmen im Main-Tauber-Kreis stemmen zehn Prozent der Kosten für die Lernfabrik. Darüber hinaus beteiligte sich die Firma ebm-papst aus Mulfingen mit zusätzlichen 3000 Euro an dem 3D-Drucker.

Ebm-Ausbildungsleiter Bernd Ludwig freute sich, dass sein Unternehmen die Gewerbliche Schule beim Vorantreiben von Industrie 4.0 unterstützen kann. Weitere 3500 Euro übernahm der Verein für berufliche Bildung. Die Schule geht damit einen riesen Schritt in Richtung digitaler Zukunft.

