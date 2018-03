Romantik-Werk mit barocken Anklängen

Anzeige

Im zweiten Teil erklingen einige beeindruckende Chorsätze, die Unisono beginnen und sich dann zur Mehrstimmigkeit auffächern. Louis Spohr, geboren 1784 in Braunschweig, gestorben 1859 in Kassel, gilt als einer der besten Violinisten, Dirigenten und Komponisten seiner Zeit. Er war seit seiner Kindheit sehr berühmt.

Sein Oratorium „Die letzten Dinge“, entstanden 1825/26, ist eines seiner bedeutendsten Werke. Nach seiner Wiederentdeckung 2009 wurde es mehrfach aufgeführt, erklingt jedoch in Bad Mergentheim zum ersten Mal.

Die drei Gesangssolisten Akiho Tsujii (Sopran), Marzia Marzo (Alt), Roberto Ortiz (Tenor) sind am Theater in Würzburg engagiert. Sie waren in den letzten Wochen in hochgelobten Aufführungen zu hören. Der Bassist Mathias Tönges ist in Bad Mergentheim in bester Erinnerung durch seine Partie als Raphael und Adam in „Die Schöpfung“ im vorigen Jahr.

Der Einführungsvortrag beginnt am Aufführungstag um 18.15 Uhr im Café im Schlossgarten bei freiem Eintritt. pm

