Royale Besonderheit zum Jubiläum

Zum Dreifach-Weinjubiläum wartet Markelsheim mit einer royalen Besonderheit auf: Zum ersten Mal wurde die Krone der Weinkönigin direkt von Schwester zu Schwester weitergegeben.

Markelsheim. 60. Weinfest, 60 Jahre Rebumlegung, 120 Jahre Genossenschaft: Gefeiert werden kann im Wein- und Erholungsort Markelsheim dieses Jahr ganz groß. Entsprechend gut besucht, mit viel örtlicher Prominenz und gekrönten Damen aus dem Taubertal und aus Hohenlohe versehen war denn auch die Krönungsfeier im WG-Probiersaal am Donnerstag.

Jürgen Stilling, Vorsitzender des einladenden Weinbauvereins, freute sich über diese große Demonstration der Verbundenheit zur Weinkönigin und den Weingärtnern. Sein Dank ging an die scheidende Regentin Ann-Kathrin Schmitt, die Markelsheim mit viel Charme repräsentiert habe. Er bezeichnete das Treffen mit der Deutschen Weinkönigin am vergangenen Wochenende als Glanzlicht ihrer Amtszeit „neben vielen weiteren tollen Momenten“. Und dass die Krone direkt von einer Schwester an die andere weitergegeben wird, sei bisher einmalig.