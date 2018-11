Rückblick auf ein bewegtes Jahr

Löffelstelzen.Für eine Seniorenfeier in Löffelstelzen hatten die Initiatoren Michael Müller, Rainer Blank und der Ortsvorsteher Egon Brand ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

In seiner Begrüßung brachte OV Brand seine Freude zum Ausdruck, dass etwa 90 Personen der Einladung gefolgt waren. Alle Bürger ab dem Jahrgang 1953 waren schriftlich eingeladen worden.

Brand gab einen kurzen Rückblick über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres. Dazu gehörte der erfolgreiche Erwerb von Flächen für den künftigen Kreisverkehr und eine Neugestaltung der Ortseingangsstraße. Weitere Themen waren der Abschluss der Renovierungsarbeiten im Kindergarten St. Martin und der Brandschutz in den Jugendräumen des Rathauses. Auch werden in Kürze zwei Begrüßungsschilder an den Ortseingängen aufgestellt, die von einer Projektgruppe entworfen wurden.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar ging in seinem Grußwort auf Entwicklungen in der Kernstadt ein. Das Industriegebiet Braunstall, das schnelle Internet und die Entwicklungen der Baugebiete in der Au und in Löffelstelzen waren Themen. Ebenso sprach er über die wachsende Bevölkerung der Kurstadt..

Schwester Katharina gab im besinnlichen Teil Impulse über die Heilige Elisabeth von Thüringen. Im Anschluss hatten die Kinder des Kindergartens St. Martin ihren Auftritt mit dem Thema: „Alle Vögel sind schon da“.

Außerdem gab es eine Uraufführung des Jugendstreicherduos Pia Blank (Geige) und Jonas Ehrler (Bratsche) sowie im Anschluss das Jugendblasduo mit Aurelian Lehle und Paul Müller, geleitet von Stadtmusikdirektor Holzner, zu erleben. Neu im Programm war auch der Rückblick auf zehn Jahre Flurneuordnung in Löffelstelzen, moderiert von Stadtrat und TG-Vorsitzendem Thomas Tremmel.

Auch Bilder von Ereignissen des vergangenen Jahres gab es zu sehen, zum Beispiel als Bilderrätsel vom stellvertretenden OV Rainer Blank. Die Bläsergruppe um Michael Gabel die sich neuestens „SoR“ (Sound off Richele) nennt, trug zur guten Stimmung erheblich bei.

Nach gesungenen und gespielten Volksliedern sprach der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Michael Müller, über den derzeitigen Stand der Kirchenrenovierung. Falls alles gelingt wie geplant, soll die Dorfkirche bis zum Dreifaltigkeitsfest am 16. Mai 2019 wieder bezugsfertig sein. Eine gelungene Seniorenfeier ging dann später am Abend nach dem Löffelstelzer Heimatlied „Im nahen Ketterwalde……“ harmonisch zu Ende. pm

