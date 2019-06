Rückkehrer werden in Empfang genommen

Bad Mergentheim.Die Wallfahrt nach Walldürn findet für Pilger aus dem Bereich Bad Mergentheim am 6./7. Juli statt. Am Freitag, 5. Juli, ist in der Marienkirche um 19 Uhr Pilgermesse. Abgang der Wallfahrt: Samstag, 6. Juli, um 2 Uhr am Münster. Das Pilgeramt in Walldürn feiern die Teilnehmer am Sonntag, 7. Juli, um 5 Uhr in der Basilika.

