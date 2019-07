Rührender Abschied von Manfred Max

Bad Mergentheim.Manfred Max, dienstältester Lehrer an der Realschule St. Bernhard, geht in den Ruhestand. Im Rahmen einer Feierstunde – kurz vor Ferienbeginn – verabschiedete Rektor Axel Janke den Kollegen nach 36-jähriger Dienstzeit.

Kompetent und naturbegeistert wird der Biologie- und Chemielehrer Manfred Max dem Kollegium und bei vielen Schülergenerationen in Erinnerung bleiben. Seit Sommer 1983 unterrichtete Max ununterbrochen an St. Bernhard. Er vermochte es, seine Begeisterung für die Vorgänge in der Natur mit großer Leidenschaft für die Bewahrung der Schöpfung weiterzugeben. Unter anderem seinem kollegialen Wirken im naturwissenschaftlichen Fachbereich verdankt St. Bernhard ihre Auszeichnung als Mint-Schule (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Darüber hinaus, so Rektor Janke, habe sich Manfred Max über lange Jahre hinweg – stellenweise auch als alleiniger Chemielehrer – um eine grundlegende und tiefgehende fachliche Bildung der Schüler gesorgt. Dabei habe er viele mit seiner Begeisterung im experimentellen Bereich angesteckt. Noch am Vorabend seiner Verabschiedung habe Max für einen Tauber-Lerngang die Materialien mit Becherlupen und Bestimmungsbüchern gerichtet. Dieses bezeichnende Beispiel war nur eines der vielen, die in diesem Rahmen noch eine Erwähnung fanden. Sowohl als Fachlehrer als auch als Klassenlehrer sei er den Kindern immer auf Augenhöhe begegnet. Hierfür gehöre ihm „unser aller Anerkennung“, so Rektor Janke.

Mehr Zeit zum Verweilen

Der Dank schloss mit guten Wünschen auch von Seiten der Mitarbeitervertretung und der Gewissheit, dass man sich nicht aus den Augen verlieren werde. Zum Abschluss betonte Manfred Max noch einmal selbst seine Verbundenheit mit der Schule und gab auf dem Hintergrund eines Liedtextes einen kurzen Einblick in vier bewegte Jahrzehnte Schulgeschichte.

Er freue sich jedoch auch darauf, sagte er, wieder mehr Zeit zum Innehalten und tatsächlichen Verweilen geschenkt zu bekommen und dergestalt nutzen zu können. Mit der persönlichen Gratulation des Kollegiums und einem gemeinsamen Grillabend, zu welchem auch die Angehörigen eingeladen waren, klang der Abend dann im Anschluss aus. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019