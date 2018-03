Ruhig und selbstbewusst

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Tod von Franz Schubert jährt sich dieses Jahr zum 190. Mal. Aus diesem Anlass spielt am heutigen Donnerstagabend der junge, von der Presse umjubelte Pianist Nikolay Leshchenko aus Russland, dessen Klaviersonate Hob. XVI 16 Nr. 20 in c-Moll innerhalb der Reihe „das kleine Hauskonzert“ um 19.30 Uhr im großen Kursaal im Kurhaus Bad Mergentheim. Umrahmt wird dieses Werk von der Klaviersonate op. 143 (D. 784) in a Moll von Joseph Haydn und der Ballade Nr. 2, S.171 und von „Venezia e Napoli“ S. 159 von Franz Liszt.

Die Presse feiert Leshchenko in den höchsten Tönen, so schreibt z.B. der Nordbayerische Kurier: „Er bringt den Konzertsaal mit Impetus und verhaltenem Körpereinsatz zum Tosen. . . sein Spiel ist reif und erwachsen“. Der Rheinpfalz Speyer bezeichnet ihn als „großen Klangmagier“ und der Generalanzeiger Bonn schreibt: „Leshchenkos ruhiges, selbstbewusstes und nie eiliges Spiel zeichnete auch die Haydn Sonate c-Moll, Hob. XVI aus, die der Künstler mit Klarheit und Einfühlungsvermögen präsentierte“.

Der junge Musiker ist Stipendiat bei Yehudi Menuhins „Live Music Now“ seit 2009. Daneben war er unter anderem Stipendiat der Rostropovitsch-Stiftung, der Orbeliyan-Stiftung, Yamaha Foundation in Europe und „Leni-Geissler-Stiftung“ in Würzburg. pm