Rund um „Pseudogetreide“

Anzeige

Bad Mergentheim.Getreide ist ein Grundnahrungsmittel. Aber was tun, wenn man davon krank wird? Immer mehr Menschen bekommen nach dem Verzehr von getreidehaltigen Lebensmitteln wie Brot, Gebäck, Nudeln oder beispielsweise Pizza Probleme mit dem Verdauungstrakt. Hirse, Buchweizen, Amaranth, Quinoa sind nur einige Beispiele für so genannte „Pseudogetreide“. So bezeichnet man Körnerfrüchte, die botanisch betrachtet nicht zu den Getreidesorten zählen, aber in der Küche wie Getreide verwendet werden. Vor allem für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit bieten diese Körner gemahlen einen Ersatz für Mehl und ermöglichen, dass übliche Lebensmittel in geeigneter und verträglicher Form zur Verfügung stehen. Interessant werden die einzelnen Sorten durch ihren Gehalt an Spurenelementen. Hirse liefert zum Beispiel besonders viel Kieselsäure. Amaranth und Quinoa sind gute Eisen- und Zinklieferanten, die gerade in der vegetarischen Ernährung oft Mangelelemente sind. Weitere interessante Details verrät Ernährungsberaterin Iris Gutbrod im Ernährungsgespräch „Pseudogetreide – Alternative für Gesundheitsbewusste?“ am Dienstag, 3. Juli, um 19.30 Uhr im Studio 1 im Haus des Gastes. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahreseinwohnerkarte frei. Bezugnehmend auf das Thema des Ernährungsgesprächs wird am Samstag, 7. Juli, um 10 Uhr ein Kochimpuls „Körnige Vielfalt aus Topf und Ofen“ in der Lehrküche des Kurhauses angeboten. Es werden unter anderem ein Quinoa-Zucchini-Auflauf, eine Amaranth-Pfanne und Marmormuffins aus Teffmehl zubereitet und verkostet. Eine Anmeldung zum Kochkurs ist bis Donnerstag, 5. Juli, 12 Uhr, im Gästeservice im Haus des Gastes oder unter Telefon 07931/965250 erforderlich.