Rundum gelungener Auftritt

Stuppach.Die Trachtenkapelle Stuppach gab ihr traditionelles Osterkonzert im frühlingshaft geschmückten Pfarrsaal.

Marion Seeberger sprach nach dem schwungvollen Auftakt mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg die einführenden Worte und führte durch das Programm. Mit den Polkas „Daheim in Böhmen“ von Freek Mestrini und „So viele schöne Mädchen“ von Franz Watz, gesungen von dem Geschwister-Duo Marion Seeberger und Gregor Bauer, wurde das Konzert fortgesetzt.

Taktgefühl gezeigt

Das Stück „Nessaja“ von Peter Maffay dürften wohl einige sofort mit dem kleinen Drachen Tabaluga in Verbindung gebracht haben, bevor bei der von Gesang begleiteten Polka „Die Alte Schmiede“ die Ambossklänge zu hören waren, an welchem der Nachwuchsschlagzeuger Thorsten Schmeiser sein Taktgefühl demonstrierte. Anschließend verzauberte Melanie Bauer mit ihrem Gesang bei dem Stück „When you say nothing at all“, bevor das Publikum bei der Polka „Launisches Mädchen“ von Jan Kelnar die verschiedenen Gemütslagen eines kleinen Mädchens heraushören konnte.