Saatgut tut Natur gut

Ein Hase im Blütenmeer. © KJV

Bad Mergentheim.Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Kreisjägervereinigung Mergentheim wieder am landesweiten Artenschutzprogramm. Jäger und Landwirte sind zur Zusammenarbeit aufgerufen. Die Mitglieder der Vereinigung stellen ihren Landwirten kostenlos Saatgut zur Verfügung. Erhältlich sind in diesem Jahr die Sorten Blühbrache Vielfalt, Dauerwildwiese Odenwald und die Basismischung „eins“ – speziell für kalkhaltige Böden.

Sie können bei Biotopobmann Rudi Wagner oder Kreisjägermeister Hariolf Scherer melden. „Die Anlage von Blühflächen hat sich bewährt“, so KJM Scherer. Neben einer guten Deckungs- und Nahrungsstruktur entsteht auch Lebensraum für zahlreiche Insektenarten. Diese wiederum dienen als Nahrungsgrundlage für die Küken von Rebhuhn, Fasan und Co. Das Artenschutzprogramm soll dazu beitragen, die Lebensbedingungen der heimischen Tier- und Pflanzenarten zu verbessern. Weitere Informationen unter www.kjv-mergentheim.de. kjv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019