Saisonkarten ab Montag

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Voraussichtlich am 12. Mai beginnt in den drei Bad Mergentheimer Freibädern in der Kernstadt, in Althausen und in Wachbach die neue Saison. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren – und bereits am Montag, 9. April, startet der Vorverkauf der Karten. Im städtischen Freibad „Arkau“ werden derzeit beispielsweise die Leitungen gespült und die Becken und Rutschen gereinigt. Wie die Stadt mitteilt, kann es wie in den Vorjahren erforderlich werden, die Bäder bei kühler oder regnerischer Witterung vorübergehend zu schließen, um Kosten zu sparen. Für die mit einem Lichtbild versehenen Saisonkarten kann für 2018 eine Wertmarke erworben werden. Der Verkauf dieser Wertmarken beziehungsweise Saisonkarten erfolgt nicht an den Freibadkassen, sondern ab Montag entweder im Bürgeramt, Bahnhofplatz 1, in Bad Mergentheim oder in den Verwaltungsstellen Althausen, Edelfingen, Markelsheim und Wachbach während der jeweiligen Öffnungszeiten. stv