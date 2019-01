Sammeln für Kinder in aller Welt

Apfelbach.„Wir gehören zusammen – In Peru und weltweit“ lautet das Thema der diesjährigen Sternsingeraktion. Auch die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Gumbert in Apfelbach waren wieder einige Stunden bei Wind und Regen unterwegs, um für Kinder in aller Welt zu sammeln. In drei Gruppen waren die 17 Sternsinger mit Feuereifer bei der Sache und wurden auch mit vielen Süßigkeiten belohnt. Insgesamt kam bei der Sammlung ein Betrag in Höhe von 1382 Euro zusammen. Zudem spenden die Apfelbacher Stensinger wie jedes Jahr einen Teil ihrer Süßigkeiten dem Tafelladen Bad Mergentheim. pm/Bild: Veranstalter

