Sanatorium Dr. Holler in Schwierigkeiten?

Bad Mergentheim.Das traditionsreiche Sanatorium Dr. Holler in der Edelfinger Straße ging im vergangenen Jahr in die Hände der englischen Klinikgruppe „Raphael Medical Centre“ mit Sitz in Hildenborough (Tonbridge/Kent), südöstlich von London gelegen, über. Jetzt führten finanzielle Probleme dazu, dass in der Bad Mergentheimer Einrichtung sogar kurzzeitig der Strom abgestellt wurde. Mitarbeiter des Stadtwerks wurden von Anwohnern (die ungenannt bleiben möchten) zusammen mit der Polizei vor Ort gesehen. Die mehrmaligen Anfragen unserer Redaktion am Donnerstag und auch am gestrigen Freitag bei der verantwortlichen Geschäftsführung blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Weder Geschäftsführer Joachim Magin, noch Markus Triebs als Vor-Ort-Vertreter der neuen Eigentümer des Sanatoriums waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Auch zusätzliche Anfragen per E-Mail blieben ohne Antwort. Dr. Annette Holler-Ilse und ihr Mann Dr. Heinrich Ilse übergaben im Februar 2017 ihr Haus an den neuen Betreiber, damit er es „in eine gute Zukunft“ führen könne. Die feierliche Schlüsselübergabe fand im Beisein von Oberbürgermeister und Kurdirektorin im April statt (wir berichteten ausführlich). Am Donnerstag sagte nun Dr. Annette Holler-Ilse unserer Zeitung, dass ihr Mann und sie die Arztpraxis im Haus in eigener Verantwortung weiterführen würden, aber ansonsten wirtschaftlich getrennt vom restlichen Sanatorium Dr. Holler (der Name blieb bestehen) seien. Nach ihrem Wissensstand gehe der Betrieb des Sanatoriums weiter, nachdem die Stromrechnung und ebenso ausstehende Löhne gezahlt worden seien. Die eigene Arztpraxis sei zudem voll in Funktion und Arbeit und es seien auch neue Patienten vom Sanatorium in den nächsten Tagen schon für eine Behandlung angemeldet. Alles weitere müsse die Geschäftsführung zum Thema sagen, so Dr. Holler-Ilse, wobei sie hoffe, dass das Sanatorium (gibt es seit 1962) weiterbestehe und die finanziellen Engpässe überwunden seien. sabix/Bild: Sascha Bickel