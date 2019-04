Schallgewaltige Trommelwirbel

Gewaltig, magisch und traditionell japanisch überzeugt die Trommel-Formation „Kokubu“ ihr Publikum.

Bad Mergentheim. Ein mit gleißenden Lichteffekten fernöstlich drapiertes Bühnenbild war die beeindruckende Kulisse für eine klanggewaltige Show von 15 Taiko-Trommlern aus Osaka. Nicht nur akustisch – sondern auch optisch – wurden die zahlreichen Besucher für gut zweieinhalb Stunden in die „Welt der aufgehenden Sonne“ versetzt.

Kokubu setzt sich aus drei japanischen Begriffen zusammen. Das „KO“ bezeichnet die japanischen Trommel. Das „KU“ steht für die Tonleiter und den Schrein. „BU“ widmet sich dem traditionellen japanischen Tanz. Gegründet wurde die Gruppe 1998 in Osaka von Chiaki Toyama als Taiko-Formation, die sich in besonderer Weise der japanischen Tradition verpflichtet fühlt. So spielen die Künstler nicht nur in Konzertsälen und großen Hallen, sondern auch regelmäßig an berühmten historischen Schreinen in Japan. Des weiteren veranstalten sie Benefizkonzerte rund um die Unglücksgebiete von Fukushima. In tourneefreien Zeiten versucht die Gruppe die Lehre des rituellen Taiko-Spiels in Workshops weiterzugeben. Vorab: Was die 15-köpfige Formation den Besuchern im vollen Kursaal bot, war atemberaubend, intensiv und authentisch zugleich. In wechselnden Formationen und mittels unterschiedlicher Trommeln laufen die in schwarze Kimonos und weiße Stirnbänder gekleideten Künstler zur spirituellen, archaischen und athletischen Höchstform auf.

Hilfreich für das emotionale Verstehen der einzelnen Stücke war eine geheimnisvoll und zugleich berührend vorgetragene Einführung, die die Bedeutung der einzelnen Lieder erläuterte. Diese wurde untermalt mit dezenter Hintergrundmusik. Gleich die erste Darbietung spricht die Verletzlichkeit unseres Planeten an und mahnt die Menschheit, sich zu vereinen und der Erde die gleiche Liebe entgegenzubringen, die sie uns schenkt. Mit der japanischen Flöte Shakuhachi, der Großtrommel O-Daiko und den kleinen Trommeln Okedo-Daiko wird das Atmen der Erde vergegenwärtigt. Schallgewaltig, fast bedrohlich fühlt das Publikum den archaischen Trommelwirbel, der den Schmerz der Erde symbolisiert, über sich hereinbrechen. Als Hoffnungsschimmer am Horizont wird die nun mit fernöstlichem Klang einsetzende Flöte empfunden, die mit magisch-mystischen Sphären dem Unheil entgegentritt. Die Zahl Drei bildet den Mittelpunkt des folgenden Stückes. Vergleichbar der christlichen Dreieinigkeit steht sie für das Göttliche und Vollkommene. Um der Aussage Nachdruck zu verleihen, setzt der Japaner auf die Kraft des begrifflichen Dreiklangs. Mit einem fast extatischen, von perfekter Synchronität und Rhythmik geprägten Vortrag dokumentieren die Künstler den Einklang ihrer Herzen und Geister. Zudem huldigen Songtexte und Mimik der Weisheit des Mitsuya, der drei Pfeile.

Wadaiko-Trommel, die aus jahrhunderten alten Bäumen geschält werden, prägen das Lied von der Seele des Klangs. So herrscht in Japan der uralte Glaube, dass alles auf dieser Erde eine Seele besäße. Hat die Taiko die Seele des Trommlers akzeptiert, werden ihre Empfindungen durch den magischen Klang auf die Hörer übertragen. Mit einer wiederum perfekt zelebrierten Darbietung gelang es den Künstlern, den akustischen Energiestrom dem gebannt lauschende Publikum nahe zu bringen. Das Stück „Sho“ soll den gegenseitigen Respekt und die geistige Verbundenheit Deutschlands und Japans widerspiegeln – so unterschiedlich die Kulturen auch sein mögen. Gleichzeitig soll eine Dankbarkeit darüber gezeigt werden, dass der Traum von einer Konzerttournee in Deutschland wahrgeworden ist. Mit ihren Okedo-Trommeln vor der Brust und einem fröhlichem Lächeln auf den Gesichtern kehren die Künstler ihre Freude nach außen.

Vom Leben, dessen ständiger Wechsel zwischen süßen und bitteren Gefühlen jeden begleitet, erzählt das Stück „Lucky“. Mit ihren Trommeln will das Kokubu-Ensemble die dunklen Gedanken vertreiben und ein Gefühl der Freude erzeugen. Angeführt von Meister Chiaki Toyama, der mit seiner japanischen Flöte Shakuhachi den Trommelwirbel seiner Schüler immer wieder hypnotisch untermalt, verwandelt sich die Bühne in ein lebendiges, emotionales Glückskarussell. Eine Hommage an Fuji, den höchsten Berg Japans, stellt das sich nach der Pause anschließende Stück „Fuji“dar. Mit vier weiteren Stücken – von Pegasus, dem Flügelpferd aus der griechischen Mythologie, Shunka, Frühling und Sommer sowie Hitotsu endete die Darbietung. Was sich durch die hohe Qualität bereits angedeutet hatte, wurde zum Ende der Veranstaltung zur Gewissheit: Das begeisterte Publikum fordert lautstark Zugabe, welche sie auch bekam. Trommelgewitter ließ den Kursaal ein letztes Mal vibrieren. Alle waren fasziniert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019