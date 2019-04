Schicksale aufgezeigt

Bad Mergentheim.Stolpersteine gibt es mittlerweile in vielen Städten Deutschlands. Doch nur in Berlin und Bad Mergentheim sind darauf neben den Namen auch das Geburtsjahr sowie die Daten der Deportation und der Todestage genannt. Wer waren die Menschen, die bis 1933 anerkannt und geachtet in der Stadt lebten? Das Ehepaar Emanuel und Fanny Furchheimer betrieb in der Burgstraße 22 ein Manufakturengeschäft, im Angebot waren Tücher, Kleiderstoffe, Aussteuerwaren sowie Damen- und Herrenkonfektion. Adolf Jandorf, der das „KaDeWe“ in Berlin gegründet hat, war Lehrling bei den Furchheimern, die am 1. September 1942 – damals waren sie schon 80 und 81 Jahre alt – nach Theresienstadt deportiert wurden. Fanny wurde schon am 3. September ermordet, am 19. September Emanuel.

Was das Ehepaar in den Jahren vor der Deportation erlitt, was sie im Lager empfanden, wie Emanuel auf den Mord an seiner Frau reagierte: „Wir wissen es nicht. Aber wir wollen, dass man sich Gedanken macht“, sagte Schülerin Marie Hofmann.

Die Geschichte Samuel Furcheimers schilderte Antonia Heyder. Er entkam einer Anklage wegen Rassenschande und wurde wegen des Versuchs, Deutschland zu verlassen, ins KZ Dachau gebracht. Er versuchte, nach Amerika auszuwandern, floh 1941 nach Jugoslawien und nach dem deutschen Einmarsch weiter nach Italien, wo er in ein KZ kam. Nach dem Krieg wandert er in die USA aus.

An Fanny und Sigmund Igersheimer erinnerten Marie Möhler und Jule Geißler. Die Familie erhielt bereits 1829 das Bürgerrecht. Der Großvater Sigmund Igersheimers, Abraham, besaß bereits 1842 das Haus Nummer 418 in der Kapuzinerstraße. Da Juden im Dritten Reich seit dem 1. Januar 1938 keinen Gewerbebetrieb mehr führen durften, wurde auch der Familie Igersheim die Existenzgrundlage entzogen; sie mussten ihr Geschäft für Schuhe, Herren- und Knabenkonfektion aufgeben. Sigmund und seine Frau Fanny zogen nach Stuttgart, von wo sie am 1. Dezember 1941 nach Riga deportiert wurden. hp

